Thuisrijder Oliveira topt eerste MotoGP-sessie in Portimao

De eerste vrije training op het circuit van Portimao duurde langer dan gebruikelijk. In de eerste training kregen coureurs maar liefst 70 minuten de tijd om te wennen aan de Portugese achtbaan. Een aantal coureurs was tijdens vorige maand al in actie gekomen op het circuit, maar het overgrote deel reed tijdens die test niet met MotoGP-materiaal. De fabrikanten hadden derhalve wat data tot hun beschikking, maar veel moest ontdekt worden. Daar kregen de rijders vrijdagochtend dus ruim de tijd voor, en de tweede training van vrijdagmiddag vrijdagmiddag duurt de tweede training 70 minuten.

De omstandigheden waren perfect voor de eerste training en coureurs namen alle tijd om het circuit te verkennen. De rondetijden doken in vlot tempo naar beneden naarmate de sessie vorderde. Veel viel er echter nog niet af te lezen aan de ranglijst aan het eind van de training. Niet iedereen ging in de slotfase naar buiten op een zachte achterband, dat zal vrijdagmiddag of zaterdagochtend gebeuren.

Maverick Viñales ging wel voor een snelle tijd, hij opende in de laatste minuten met een 1.40.162. Ook de Aprilia-rijders maakten indruk. Lorenzo Savadori, een van de rijders met MotoGP-ervaring op Portimao, reed op een zachte band een 1.40.297. Hij moest toezien hoe teamgenoot Aleix Espargaro er nog onderdoor dook. In de laatste seconden ging Miguel Oliveira vervolgens naar de eerste plaats. De Portugees reed op zijn thuiscircuit de snelste tijd in de eerste training: 1.40.122.

Hij eindigde daarmee op de eerste plaats voor Viñales, Espargaro en Savadori. Pol Espargaro, bezig aan zijn laatste weekend met KTM, eindigde op de vijfde plaats voor Cal Crutchlow, die bezig is aan zijn laatste raceweekend in de MotoGP. Wereldkampioen Joan Mir reed 26 rondjes en klokte de zevende tijd voor Fabio Quartararo en Takaaki Nakagami. Stefan Bradl klokte in de slotfase een 1.40.920.

De tweede vrije training op het spectaculaire Portimao begint vrijdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Portugal - Vrije training 1