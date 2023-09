Na wildcard volgt invalbeurt voor Bradl bij LCR Honda in GP India

Half juni brak Alex Rins zijn been tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Italië. Sindsdien staat de Spanjaard, die na het huidige MotoGP-seizoen vertrekt naar het fabrieksteam van Yamaha, aan de kant. Terwijl hij verder werkt aan zijn herstel, heeft zijn werkgever LCR Honda een vervanger aangewezen voor het eerste bezoek van de tweewielers aan India. Daar waar die eer afgelopen weekend in Misano nog te beurt viel aan Takumi Takahashi - die niet mocht kwalificeren en racen omdat hij geen enkele keer binnen 105 procent van de snelste tijd zat - mag Stefan Bradl zich melden voor de races op het Buddh International Circuit.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Bradl mag invallen voor Rins. Eerder dit seizoen deed hij dat tijdens de Nederlandse Grand Prix in Assen, waar hij drie punten scoorde met zijn dertiende plek in de Grand Prix. Daarna maakte World Superbikes-coureur Iker Lecuona drie keer zijn opwachting als vervanger van de winnaar van de GP van de Verenigde Staten, al slaagde de Spanjaard er geen enkele keer in om punten te scoren. Wel leverde Lecuona nuttige feedback aan zowel LCR als Honda voor de ontwikkeling van de RC213V, dat op dit moment een van de zwakkere motoren op de MotoGP-grid is.

De 33-jarige Bradl maakte in 2012 zijn MotoGP-debuut in dienst van LCR Honda, waar hij in totaal drie seizoenen voor zou uitkomen. Een tweede plek tijdens de race op Laguna Seca in 2013 was in die tijd zijn beste resultaat. Via Forward Racing en Gresini Aprilia keerde de Duitser in 2018 terug bij Honda, ditmaal als testcoureur. Sindsdien stond hij met invalbeurten en diverse wildcards maar liefst 37 keer op de startgrid namens fabrieksteam Repsol Honda, LCR Honda en HRC. Vier van die optredens kwamen in 2023: in de Verenigde Staten viel hij in voor de geblesseerde Marc Marquez, in Assen dus voor Rins en daarnaast stond hij in Spanje en Misano aan de start met een wildcard.