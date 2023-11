Aan de succesvolle samenwerking tussen het MotoGP-fabrieksteam van Honda en Marc Marquez komt na elf jaar, tientallen zeges en meerdere wereldtitels een einde. De Spanjaard gaat overstappen naar het Gresini-team waar hij op een Ducati gaat rijden. Voor de meervoudig wereldkampioen is duidelijk dat tijdens de seizoensafsluiter in Valencia een droomscenario gewenst is, maar dat boven alles het een normaal weekend moet worden. "Laten we kijken waar we vrijdag en waar we dit weekend staan. Ik wil natuurlijk geen gekke dingen doen. Ik moet realistisch zijn en ik ga mijn best doen, net zoals ik de laatste races deed", vertelt de 30-jarige coureur.

Het gaat voor Marquez hoe dan ook een bijzonder weekend op het circuit van Ricardo Tormo worden. Niet alleen scheiden de wegen met Honda, maar ook crew chief Santi Hernandez krijgt volgend jaar een andere coureur - naar alle waarschijnlijkheid Luca Marini - onder zich. Alleen Frankie Carchedi gaat mee naar Gresini en neemt daar de rol van crew chief over. "Het gaat natuurlijk een heel speciaal weekend worden", vertelt de winnaar van 59 MotoGP-races voorafgaand aan het racegeweld in Spanje. "Het gaat heel moeilijk worden om mijn emoties in bedwang te houden en om geconcentreerd te blijven op het circuit. Ik vind het niet fijn om te zeggen dat het mijn laatste race met Honda wordt. Het wordt dus het einde van een hoofdstuk."

Juist omdat er afscheid wordt genomen van Honda, wil Marquez elk moment van de race goed op zich in laten werken. "Ik ga op de baan genieten, ik ga van elk moment genieten. Het gaat heel moeilijk worden om het in te beelden dat ik volgend jaar ergens anders [werk]. Dat is zelfs voor mij moeilijk", aldus de zesvoudig kampioen van de koningsklasse van de motorsport. "Maar dit was mijn eigen beslissing en wat ik wilde. Ik ga er van genieten, samen met mijn vrienden. We hebben een geweldige relatie [met Honda] en ik kijk er naar uit om het seizoen op een goed manier te eindigen."