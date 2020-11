Q&A Joan Mir: "Ik weet hoeveel deze wereldtitel gekost heeft"

Wat is het meest surreële dat je sinds zondag overkomen is?

“Niets in het bijzonder, maar het is meer hoe overdonderd iedereen is door wat er gebeurd is. Al mijn buren vierden mijn wereldtitel toen ik thuiskwam, ik krijg van iedereen cadeaus. Dat is heel verrassend. Ik maak nu veel mee en dat zou me niet overkomen zijn als ik geen wereldkampioen was geworden. Dat is misschien wel het mooiste."

Je komt over als een heel kalm persoon, het leek alsof je niet om de wereldtitel aan het vechten was.

“Ik ben naast het circuit redelijk kalm, maar daarvoor train ik wel elke dag heel veel. Daarmee breng ik m’n lichaam in balans en lijk ik zo kalm. Ik ben wel rustig, maar vooral heel actief. Ik moet altijd van alles doen, veel sporten en mezelf verbeteren. De rest van de tijd ben ik heel rustig en zo ben ik ook echt, dat is geen spel.”

Heb je in deze vier dagen de tijd gehad om je te realiseren wat je nu bereikt hebt en wat het betekent?

“Het mooie hiervan is dat ik het ook doorkrijg vanwege alle media-verplichtingen, ik zie daarom wat het inhoudt. Nu ben ik me ervan bewust dat ik gewonnen heb, dat ik een MotoGP-kampioen ben. Na het seizoen is er tijd om hiervan te genieten, als ik thuis ben en weer dingen kan doen waar ik van houd. Zoals het skiën tijdens de winter, dat mag ik tijdens het seizoen niet doen. Wanneer ik dat kan doen en ik nog steeds dezelfde voldoening heb, dat ik er meer van ga genieten. Dat maakt het nog mooier.”

Je bent een normale gast, waar komt dat vandaan? Je hebt dit seizoen heel constant gepresteerd in een competitieve en bijna ‘kannibalistische’ omgeving, iedereen is heel positief over je. Dat moet deels door je opvoeding komen?

“De waarden en normen die me sinds mijn jeugd geleerd zijn hebben mij zeker gevormd tot wie ik ben. Ik ben me er altijd heel bewust van wat het allemaal gekost heeft om tot hier te komen, het helpt mij ook om met beide benen op de grond te blijven staan. Op die manier ben ik wereldkampioen geworden in de MotoGP. Dat is de manier, het is de normale manier. Het is verrassend hoe mensen over mij praten. Dat is een goed teken en iets waar mijn ouders heel trots op zijn. De mensen in mijn omgeving zijn ook heel belangrijk. Ik wil graag mensen om me heen die eenvoudig zijn, maar vooral professioneel. Ik ben voor mezelf heel erg veeleisend en dat wil ik ook van de mensen om mij heen. Ik heb altijd veel respect voor de mensen die met mij samenwerken. Je zult nooit een hevige discussie zien of een meningsverschil, we weten gewoon hoe we bepaalde dingen aan moeten pakken.”

Tijdens de lockdown konden bepaalde coureurs uit Italië en Spanje gewoon trainen omdat ze daar toestemming voor kregen, maar jij had daar geen recht toe en moest in quarantaine blijven. Was het heel moeilijk voor je om te zien hoe anderen aan het trainen waren en heb je die energie in iets positiefs om kunnen zetten?

“Ik denk het wel. Ik heb de lockdown heel serieus genomen, er waren mensen die wel bepaalde zaken gedaan hebben en dat was niet altijd legaal. Ik wilde van dit soort dingen wegblijven en heb alles volgens het boekje gedaan. Het maakte me boos dat andere mensen konden trainen toen ik thuis moest blijven, maar ook dat ze dat deden terwijl andere mensen in de wereld grote problemen hadden. Ik maakte me er kwaad over omdat we allemaal iets moesten opofferen [tijdens de lockdown]. Maar iedereen in mijn omgeving is professioneel, ze hebben ervoor gezorgd dat ik kalm bleef en vanaf het begin de juiste dingen gedaan heb.”

Je bent nog maar 23 jaar, hoe zie je de relatie met de vrienden uit je jeugd?

“Die relatie is niet echt veranderd, maar we hebben niet meer hetzelfde leven. Het lijkt nu een beetje alsof ik 20 of 25 jaar ouder ben. Zij hebben een normaal leven, net zoals de meeste mensen. Toen we 15 waren leek het alsof zij veel ouder waren. Zij gingen naar feestjes en ik voelde me soms een kind van 10 jaar. Net zoals mijn vader, die heeft veel opgeofferd om mij te brengen waar ik nu ben. Hij spendeerde duizenden euro’s aan de mogelijkheden om te trainen, brandstof, motorfietsen en motorblokken te kopen. Het heeft hem veel gekost. Maar ik heb zelf ook veel offers gebracht. Ik heb verjaardagen van vrienden overgeslagen, ik ging niet omdat dit [een carrière in de MotoGP] belangrijk voor me was. Ik moest trainen en dat was onderdeel van de opoffering. Ik heb hierdoor in het verleden wel wat vrienden verloren, maar m’n beste vrienden zijn altijd gebleven.”

Motiveert het je om je volgend jaar met Marc Marquez te meten?

“Daar heb ik enorm veel zin in, ik heb mezelf nog nooit op hetzelfde of een vergelijkbaar niveau met hem kunnen meten. Hij heeft altijd ver voor me gestaan wat betreft zijn snelheid en zodra we ongeveer op hetzelfde plan zaten, raakte hij geblesseerd. Ik wil me echt met hem meten op het circuit, ik wil een strijd, een gevecht. Daar kijk ik echt naar uit. Marc blijft voor mij de te kloppen man. Ik ben de kampioen van dit jaar, maar Marc heeft de laatste wereldkampioenschappen gewonnen. Ik zal m’n best doen om hem volgend seizoen te verslaan.”

Hoe zien de andere coureurs, je concurrenten, je volgend jaar?

“Ha, ik hoop in ieder geval dat ik op het lijstje sta als ze volgend jaar de favorieten voor de start van het seizoen bespreken in de persconferentie. Ik denk dat een aantal vergeten was hoe goed Suzuki is… Aan het begin van het seizoen leken sommige mensen niet eens te weten dat de Suzuki-jongens ook meedoen.”

Suzuki heeft als team een geweldig seizoen gehad. Is je verhouding met je teamgenoot Alex Rins ook veranderd?

“Als die relatie al veranderd is, is het ten goede veranderd. Het gaat nu heel goed. Dat was tijdens het seizoen wel anders, een rivaliteit zorgt altijd voor spanning tussen coureurs. Nu is onze band heel goed, misschien nodig ik hem aan het eind van het seizoen wel uit voor een diner. Het was vorig jaar wel anders. Ik zag wat teksten van hem die niet erg positief waren, ik weet niet waarom, we hebben nooit echt spanningen gehad. Dit jaar heeft hij dat soort dingen niet meer gezegd en is het weer normaal. Ik stel me zo voor dat een coureur zijn punt wil maken als er een nieuweling in het team komt. Het belangrijkste is dat we nu een goede band hebben. Ik denk dat het ten opzichte van andere merken een groot verschil is dat wij elkaar respecteren en dat we er alles aan doen om Suzuki te laten winnen. We kijken niet naar onszelf, onze rivaliteit is goed voor het merk. Bij andere merken proberen rijders elkaar te dekken omdat de motor niet goed is, maar wij maken geen excuses. Je zult ons niet horen klagen over de motor, we werken hard tot het eind, ook als het gaat om de vijfde of de zevende plaats. En dat betekent dat het niveau van de motor steeds beter is geworden. Je zult bij ons geen schreeuwende mensen zien als de motor het een keer een run niet doet. Het is niet dezelfde motor als die van de anderen, maar we weten wel wat we moeten doen en hoe we een verschil kunnen maken.”