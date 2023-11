Deur naar Honda open: Marini verlaat VR46 na dit seizoen

Het lijkt zo goed als zeker dat Luca Marini volgend jaar op de machine van het fabrieksteam van Honda te bewonderen is. De Italiaan wordt al lange tijd aan dat zitje gelinkt, maar nu heeft ook VR46 bekendgemaakt dat hij volgend jaar niet meer voor dat team op de MotoGP-grid staat. De deur is daarmee wagenwijd open voor de halfbroer van de VR46-teameigenaar Valentino Rossi om de stap naar Team HRC te zetten, waar het plekje de vertrekkende Marc Marquez nog leeg is.

Zo komt er aan een jarenlange samenwerking tussen Marini en het team een einde. Al sinds 2018 staat de 26-jarige coureur voor het opleidingsteam op de grid. "Het Mooney VR46-team en Luca Marini maken bekend dat na zes jaar werken aan gezamenlijke doelen ze volgend jaar niet samen blijven", leest het statement wat het door team naar buiten is gebracht. "De tijd is gekomen dat beide partijen langs hun eigen wegen hun ambities en resultaten gaan najagen. Het hele management, het team en andere betrokkenen bij dit project wensen Luca een goede toekomst toe."

Met het VR46-team heeft Marini grote successen geboekt. Met name in de Moto2-klasse kon de coureur uit Urbino regelmatig de champagne ontkurken. "Zijn eerste podium was tijdens de Duitse GP van 2018 en won datzelfde jaar zijn eerste race in die klasse (Maleisië, totaal aantal zeges voor VR46 in de Moto2 is zes). Zijn beste overall-resultaat was in 2020, waar hij tot aan de laatste race een kanshebber voor de titel was (uiteindelijk werd hij tweed)", blikt het team terug. "Luca was ook de eerste rijder die op een Desmosedici voor het merk VR46 in de MotoGP reed. Hij was een van hoofdrolspelers van het succes van het Mooney VR46-project en verlaat ons team met twee poles, vier sprintpodiums en vier podiumplekken in de zondagraces."

Volgens VR46-baas Uccio Scalucci zijn er twee coureurs in de running, maar wilde geen namen noemen. Op donderdag in Valencia onthulde Fabio di Giannantonio dat hij binnenkort duidelijkheid ging komen over zijn toekomst en het lijkt aannemelijk dat hij zijn landgenoot gaat vervangen. Ook de naam van Moto2-runner-up Toby Arbolino wordt gelinkt aan een overstap. Fermin Aldeguer was ook een mogelijkheid, maar Scalucci heeft een streep door zijn naam gezet. Valentino Rossi zelf is in Valencia aanwezig om de knopen over de rijdersbezetting door te hakken.