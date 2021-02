Bagnaia geeft advies aan Ducati-rookies: "Doe het niet zoals ik"

“Ik heb met Luca en Enea veel over de Ducati gesproken, iets meer met Luca omdat ik veel tijd met hem doorbreng, maar ze vroegen me beide ongeveer hetzelfde”, vertelde Bagnaia, die bij het Ducati-fabrieksteam aan zijn derde MotoGP-seizoen begint. “Het enige advies dat ik ze kan geven is dat ze kalm moeten blijven, rustig de tijd moeten nemen om zoveel mogelijk meters te maken en niet gelijk in de aanval te trekken tijdens de eerste test. Dat deed ik, ik werd tweede en dat heeft me veel pech gebracht.”

De man uit Turijn maakte een verpletterende indruk tijdens de test in Sepang, maar dat werd snel vergeten toen het seizoen eenmaal begonnen was. Het jaar van Bagnaia stond bol van crashes, problemen met de aanpassing op de Ducati en de druk van de status als MotoGP-rijder. In de aanpassing op zijn nieuwe motor vergat Bagnaia vooral om meters te maken op oude banden. “Dat is wat zij meer moeten doen”, richt Bagnaia zich tot de nieuwkomers. “Ze moeten begrijpen hoe de motor reageert op gebruikte banden, dat is tijdens de races het belangrijkste.”

De coureur waar Bagnaia het meeste contact mee heeft is VR46-teammaat Luca Marini. Hij debuteert bij Avintia en neemt het advies van Bagnaia ter harte: “Het maakt niets uit wat je doet tijdens de tests, pas op de zondag van de race worden de punten uitgedeeld. Op dit moment is al het advies heel waardevol voor mij. Ik probeer alle informatie op te nemen, vooral van de mensen die meer ervaring dan ik hebben in de MotoGP. Ik heb ook al een lange tijd gesproken met mijn crew-chief en mijn team, we werken inmiddels aan de plannen voor de test in Qatar.”

De volledige voorbereiding en de eerste twee races van het seizoen worden volgende maand afgewerkt in Qatar. Een tegenvaller voor Ducati, zo liet opperhoofd Gigi Dall’Igna eerder al weten. Ook werd er aan het eind van het seizoen voor het eerst geen post-season test gehouden waar de nieuwelingen mochten proeven van het materiaal. Uiteindelijk krijgen de rookies op het Losail Circuit zes dagen (een shakedown en vijf collectieve testdagen) de tijd om te wennen aan het nieuwe materiaal.

Volgens Bagnaia zijn de rookies nu al beter voorbereid dan hijzelf destijds: “Ze hebben het voordeel dat hun stijl meer in het straatje van de Ducati past dan ik”, vervolgde hij. “Toen ik de teamgenoot van Luca was, remde hij zo ontzettend hard. Ik gebruikte meer de snelheid van de motor in de bochten. Hij werkt wat dat betreft al aan iets wat ik toen nog volledig moest leren. Daar heb ik met Luca al veel over gesproken. Dan hebben we het onder meer over de werking van de banden, hoe hij om moet gaan met de Ducati. Vooral in de remzone kun je veel tijd winnen, maar dat is ook meteen het moeilijkste. Ik probeer hem met dit soort details te helpen, vooral omdat ik dat zelf gemist heb. Toen ik bij Ducati arriveerde was er niemand die mij vertelde hoe ik het aan moest pakken.”