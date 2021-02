Yamaha neemt verantwoordelijkheid voor vormdip Quartararo in 2020

Quartararo scoorde twee achtereenvolgende overwinningen in Jerez en werd gezien als de gedoodverfde favoriet voor het wereldkampioenschap. Niets bleek minder waar. In het vervolg van het seizoen scoorde Quartararo nog één overwinning in Barcelona, maar verder eindigde hij niet meer op het podium. De coureur verklaarde dat hij zich niet thuis voelde op de 2020-machine van Yamaha en verklaarde daarna weer met een psycholoog aan de slag te gaan om zijn eigen emoties onder controle te krijgen. De miserie was echter niet alleen te wijten aan de 21-jarige Fransman. Yamaha had problemen met de betrouwbaarheid van de krachtbron en de machine was behoorlijk wisselvallig op de verschillende circuits. Uiteindelijk presteerde Franco Morbidelli nog het beste, maar hij reed op een ouder model van de M1. Wat dat betreft neem Yamaha verantwoordelijkheid voor de prestaties van Quartararo, die zijn plek bij Petronas Yamaha SRT inruilde voor een zitje bij de hoofdmacht.

“Ik denk dat het geen persoonlijk probleem was, als in een mentale kwestie”, aldus Jarvis. “We zijn vorig jaar heel sterk begonnen, Fabio won natuurlijk de eerste twee races en Maverick stond ook op het podium. Hij zat daarmee natuurlijk meteen in een situatie waar hij nog niet mee te maken had gehad, het winnen van een MotoGP-race. En toen won hij er twee. De verwachtingen waren meteen ontzettend groot. Ik denk niet dat hij als rijder niet meer goed gepresteerd hebben. Onze verantwoordelijkheid ligt ook bij bepaalde problemen. Natuurlijk hadden we technische problemen met de motor en dat heeft ons het hele seizoen geplaagd. Daarnaast hadden we een probleem met de consistentie. De verantwoordelijkheid ligt bij ons, niet bij hem. Hij is nog heel erg jong en ik denk dat hij dit seizoen in een normale situatie weer races kan winnen. Maar de bal ligt bij ons.”

'Hoop op kopzorgen'

Er is overduidelijk potentie bij Quartararo en dat geldt ook voor teamgenoot Maverick Viñales. Jarvis hoopt derhalve dat de beide rijders hem dit jaar kopzorgen gaan brengen als ze strijden om podiums en overwinningen. "Laten we hopen dat we in de gelukkige positie zitten dat we als management problemen hebben om onze rijders te handhaven, dat zou betekenen dat ze met elkaar om overwinningen vechten", vervolgde Jarvis. "We zijn hier vorig jaar aan begonnen en we hebben de eerste races gezien waartoe ze in staat zijn. Ze kunnen zeker winnen, ze kunnen meedoen om de titel. Als wij ze kunnen voorzien van het juiste materiaal, denk ik echt dat ze goed genoeg zijn voor de top-drie in het kampioenschap. Wat betreft de houding en aanpak is de dynamiek tussen beiden heel aardig. Ze waarderen elkaar en hebben met de motorcross een gezamenlijke passie. De basis is goed en ik hoop dat ze elkaar sterker maken.”