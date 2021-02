Viñales: Yamaha moet na vertrek Rossi weer als eenheid opereren

Quartararo is de nieuwe aanwinst van het fabrieksteam, hij is de vervanger van Rossi. De Italiaan is richting Petronas Yamaha SRT vertrokken. Viñales is van mening dat de teamgeest de afgelopen jaren bij Yamaha ver te zoeken was, hij gelooft dat er niet langer sprake is van een scheiding tussen de beide kanten van de pitbox. “Voor ons is het erg belangrijk om binnen het team eenheid te creëren, de laatste drie jaar was er vooral sprake van verschillende kampen”, zei Viñales tijdens de teampresentatie van Yamaha. “We werkten niet als eenheid. Ik denk dat we met Esteban [Garcia, crew-chief], Lin [Jarvis, teamdirecteur] en Maio [Meregalli, teammanager] gewerkt hebben om een eenheid te smeden van de 20 tot 24 mensen die binnen dit team werken. Voor mij is het belangrijk om een goede sfeer te hebben, dat is goed voor het gevoel. De vorige jaren was het moeilijk, omdat we een team rond Valentino hadden en een team rond mijzelf. Nu hebben we de kans om als eenheid op te treden en met twee rijders aan de toekomst te werken.”

Om de technische achterstand van Yamaha te verkleinen moet er ook gekeken worden naar details, meent Viñales. Hij eindigde vorig jaar met één overwinning op de zesde plaats in het kampioenschap. “Het is zaak dat we constant kunnen presteren, in de ene race zijn we fantastisch en tijdens de volgende heel beroerd. Het is voor mij moeilijk te bevatten dat een motor van het ene naar het andere circuit zo kan veranderen. We moeten dus eerst een stap zetten om al deze problemen aan te pakken en dan zullen de resultaten vanzelf komen. We hebben de snelheid, de kwalificatie is goed, de races gaan goed en dan komt het goede ritme. We moeten meer aan de details denken. Dat is nodig en ik denk dat Maio en Lin daar ook erg mee bezig zijn.”

'Kunnen samenwerken aan beter Yamaha'

Quartararo is het wat betreft de technische ontwikkeling eens met Viñales. “In Jerez eindigden we eerste en tweede en toen stonden we in het kampioenschap ook steeds dicht bij elkaar”, zei de Fransman op een vraag van Motorsport.com. “We staan altijd dicht bij elkaar. Aan het eind van het jaar stond er geen fabrieksmotor op de eerste of tweede plaats, maar wel op de elfde stek. Het ging erg op en neer, ik denk dat we min of meer dezelfde feedback hadden en ik kijk uit naar een goede samenwerking. Het is altijd lastig om eensgezind te zijn wat betreft het rijden, onze stijlen verschillen wel van elkaar. Maar als we dezelfde problemen hebben kunnen we ook werken aan een manier om op die manier weer vooruit te gaan. Maverick is mijn grootste concurrent, maar het is goed dat we voor de eerste plaats kunnen vechten in plaats van P8 of P9. We hopen onze rivaliteit te gebruiken om de motor te verbeteren.”