Toestand Aprilia MotoGP-teambaas Gresini 'weer kritiek'

Gresini's team, dat ook actief is in Moto2 en Moto3, deelde donderdagavond een nieuwe update nadat eerder al duidelijk werd dat het herstel van de teammanager nog niet zo vlot verliep. De zoon van Gresini deelde eerder deze week een update waarin hij schreef dat er een longontsteking geconstateerd was bij de Italiaan.

In een verklaring liet Dr. Nicola Cilloni donderdagavond optekenen: "Fausto Gresini ligt nog altijd op de intensive care van het Maggiore ziekenhuis van Bologna omdat hij zware ademhalingsmoeilijkheden heeft na een besmetting met het coronavirus. Helaas zijn er complicaties opgetreden waardoor zijn klinische toestand op dit moment weer kritiek is. Het zorgpersoneel blijft hem met de hoogst mogelijke intensiteit behandelen om ervoor te zorgen dat de functionaliteit van de organen op peil te houden, iets wat een stuk lastiger is geworden. De ademhaling wordt momenteel geregeld met een machine en hij ligt in een kunstmatige coma."

De 60-jarige Gresini werd rond kerst opgenomen in het ziekenhuis van Bologna, waar hij sindsdien op de intensive care ligt en in een kunstmatige coma gehouden werd. Eind vorige maand leek het iets beter te gaan en de artsen waren hoopvol dat Gresini volledig zou herstellen. Ook werd de therapie gestart waarmee het herstel van Gresini verbeterd moest worden en de longen weer op volle sterkte te krijgen. In de route naar herstel heeft hij nu dus een nieuwe tegenslag te verwerken gekregen.

Woensdag vond in Italië de teampresentatie van de Moto2- en Moto3-formatie van Gresini plaats. De teambaas had toestemming gegeven om het digitale evenement door te laten gaan. Gresini maakte eind vorig jaar bekend dat het ook in de periode 2022-2026 actief blijft in de MotoGP, maar dat het niet langer optreedt als Aprilia-team. Het is niet duidelijk hoe het staat met de gesprekken die gevoerd worden met een eventuele nieuwe partner.