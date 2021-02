Marquez bij LCR Honda gepresenteerd als opvolger Crutchlow

Marquez debuteerde vorig jaar min of meer noodgedwongen bij Repsol Honda nadat Jorge Lorenzo aan het eind van 2019 uit zijn contract liep. Hoewel Marquez met name in de tweede helft van het seizoen vrij aardig presteerde, was men bij Honda van mening dat de jongeling zich beter nog een paar jaar kon ontwikkelen bij een satellietteam. Repsol Honda wist Pol Espargaro te strikken met de wetenschap dat Marquez dan naar LCR zou verkassen. Daar vertrok Cal Crutchlow na vele jaren trouwe dienst, hij heeft afscheid genomen van zijn loopbaan als full-time coureur.

Marquez vult het gat bij LCR Honda in voor Crutchlow en neemt de meeste facetten over. Zo rijdt de coureur officieel voor LCR Honda Castrol, de oliefabrikant die Crutchlow de afgelopen jaren ook ondersteunde. Ook gaat Marquez samenwerken met routinier Christophe Bourguignon als crew-chief. De machine is grotendeels hetzelfde gebleven, als heeft de kleurstelling wel iets meer blauw.

"Toen ik de motor voor het eerst zag, gaf me dat een speciaal gevoel. LCR heeft een lange historie in dit kampioenschap en het is een eer dat ik voor dit team mag rijden. Uiteindelijk zijn de kleuren mooi, maar het draait allemaal om de prestaties", zei Marquez. “We hebben alle ingrediënten om races te winnen”, voegde teambaas Lucio Cecchinello toe. “We hebben een goede rijder met Alex, een goede motor en uitstekende ondersteuning van HRC Honda. Ook hebben we de fabrieksmotor. We kunnen races winnen en meedoen om de podiums.”

Vorig seizoen gaf Moto2-wereldkampioen Marquez nog een beetje kleur aan een verder matig jaar voor Honda. Het merk was door de afwezigheid van zijn broer Marc Marquez haar grote favoriet voor de wereldtitel kwijt en de andere rijders hadden aanvankelijk grote problemen met de machine. Hij reed wel alle races uit, maar in de eerste helft van het seizoen waren de resultaten niet om over naar huis te schrijven. Na een aanpassing tijdens de test in Misano vond de jongste Marquez ineens zijn draai op de lastige RC213V. Tijdens de regenachtige Grand Prix van Frankrijk zorgde Marquez voor een daverende verrassing door tweede te worden. Dit herhaalde hij vervolgens tijdens de Grand Prix van Aragon, al streed hij daar tegen Alex Rins om de overwinning. Tijdens de Teruel GP was hij ook weer sterk onderweg, maar gooide een crash roet in het eten. Het was de eerst uitvalbeurt voor de MotoGP-debutant, die de rookietitel aan KTM-coureur Brad Binder moest laten.

Marquez is dit seizoen de teamgenoot van Takaaki Nakagami. Omdat de Japanner een andere titelsponsor heeft, vindt zijn presentatie zaterdag plaats.