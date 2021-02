MotoGP komt met strikte bubbel voor seizoensopening

Terwijl het coronavirus de wereld al ongeveer een jaar in z’n greep houdt, is de MotoGP voornemens om het seizoen volgens plan van start te laten gaan in Qatar. Eerder werd al bekend dat de pre-season tests allemaal naar Qatar verplaatst zijn, de eerste twee races vinden daar vervolgens ook plaats. Om dit allemaal veilig te laten verlopen heeft de MotoGP een protocol opgesteld dat lijkt op de bubbel die de NBA vorig seizoen tijdens de play-offs creëerde, of wat er eerder deze maand gedaan werd om de Australian Open door te laten gaan.

Alle paddockleden moeten voor vertrek naar Doha een negatieve test van maximaal 72 uur oud overleggen en worden bij aankomst opnieuw getest en in afwachting van de uitslag in quarantaine geplaatst. Gedurende hun verblijf in Qatar worden vier hotels gebruikt als uitvalsbasis voor de paddock, ook wordt het circus regelmatig getest. Waar het protocol strenger is dan de afgelopen jaren, is het feit dat niemand toestemming krijgt om een auto te huren. De MotoGP organiseert het transport van en naar het circuit.

Alle werknemers van de paddock moeten verplicht in het hotel blijven, tenzij ze van en naar het circuit reizen. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om groepsexcursies te organiseren op dagen dat er geen werk te doen is. De verwachting is dat het meeste personeel tussen de tests en de eerste race in de bubbel zullen blijven, coureurs uit de MotoGP-klasse zijn echter niet verplicht om gedurende die tijd in Qatar te blijven. Voor de volledige Moto2- en Moto3-paddock geldt echter wel dat ze na de test op 19-21 maart niet meer uit de bubbel mogen tot na de Doha GP. Wanneer een MotoGP-coureur wel buiten de bubbel komt, is hij genoodzaakt hetzelfde protocol opnieuw te doorlopen voordat hij opnieuw binnentreedt.

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de MotoGP-organisatie creatief moest zijn in de eerste maanden van dit jaar. De races in Argentinië en Amerika zijn uitgesteld waardoor een tweede Qatar-race toegevoegd is aan het schema. De derde race van het jaar wordt nu in Portugal gehouden. Ook de pre-season test in Sepang is afgelast omdat de noodtoestand in het land van kracht is.