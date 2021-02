Analyse: Hoe Viñales zich opnieuw moet uitvinden bij Yamaha

Net als alle andere merken heeft de verjongingsslag zich ook bij Yamaha voltooid. Zijn status als MotoGP-legende en meervoudig wereldkampioen was op een gegeven moment zelfs voor Valentino Rossi niet meer voldoende om een nieuw contract bij het merk af te dwingen. Men moest vroeg schakelen om Viñales binnenboord te houden, maar nog belangrijker: de grote belofte Fabio Quartararo binnen te halen. En dus moest Rossi wijken. De wisseling van de wacht is daarmee een feit en dat gebeurt niet bepaald op het hoogtepunt van Yamaha. Het merk is op technisch vlak al enkele jaren dwalende en de laatste wereldtitel dateert alweer uit 2015, toen Jorge Lorenzo – zo weten we nu - zijn laatste echte kunstje vertoonde.

Wisselvallige prestaties

Een line-up met Quartararo en Viñales moet het merk nieuw succes brengen, maar het was vorig jaar al voer voor discussie. Want zijn dit de mannen die in staat zijn om Yamaha weer in het gareel te krijgen en de successen van weleer te herhalen? Na de eerste races van vorig seizoen was het antwoord op de vraag een ja. Maar toen de heren coureurs in november hun laatste meters hadden gereden op het Algarve International Circuit, hing de vlag er toch wat anders bij. De problemen van Yamaha werden pijnlijk duidelijk toen er technische problemen gevonden werden met bepaalde motoronderdelen, waarvan de FIM later zelfs nog vond dat het illegaal was. Viñales pakte een overwinning, maar oordeelde tegen het eind van het seizoen dat het ‘onmogelijk’ was om op een normale manier te winnen met de M1 van 2020. Dit had overigens alles te maken met de gebrekkige betrouwbaarheid, waardoor de Spanjaard al vroeg in het seizoen nog maar twee krachtbronnen tot zijn beschikking had. De rest kon of mocht niet meer gebruikt worden.

Na een frustrerend seizoen ging Viñales weer bij zichzelf te rade, want wat kon hij zelf doen om beter te worden? Dat was niet voor het eerst. De meeste MotoGP-volgers kennen Viñales inmiddels als een man met vele gezichten. Op een goede dag is hij razendsnel en dan is er aan zelfvertrouwen geen gebrek, maar alles loopt spaak als het ook maar eventjes tegenzit. Het management van Yamaha merkte daarover op: “Soms zien we het vuur in de ogen bij Maverick, maar hij kan ook heel snel weer verliezen”, zei teambaas Massimo Meregalli. “Wanneer ik dat zie denk ik dat wij meer in hem geloven dan dat hij zelf soms doet. Ik weet hoe hij een race kan aanvliegen, maar zie ook hoe hij het vaak doet. We moeten hem helpen om op dat vlak meer balans te vinden.”

Het debuut van Viñales bij Yamaha was waanzinnig met drie overwinningen in de eerste vijf races. Het leek erop alsof hij de man zou zijn die Lorenzo snel zou doen vergeten. Die snelheid is er nog altijd en dat heeft hij zo nu en dan ook laten zien. “Maverick heeft volgens mij nog dezelfde potentie als toen we hem voor het eerst zagen, maar we zijn er nog niet in geslaagd om er iets moois van te maken”, constateerde Lin Jarvis. Yamaha beschikte nog steeds over een snelle motorfiets, maar het ontbrak vooral aan een constant vermogen om vooraan mee te doen. In 2018 volgde een wisselvallig jaar waarna de problemen in 2019 opgelost werden. Althans, zo leek het. Want die problemen keerden in 2020 terug en Viñales had geen kans om nog wat te veranderen. De Yamaha-engineers, die door mensen met kennis van zaken vaak als ‘koppig’ omschreven worden, hadden immers besloten dat de 2020 M1 beter was.

Brengt het vertrek van Rossi gewenste eenheid?

Net als Quartararo, die in zijn debuutjaar maar liefst zeven keer op het podium stond, voelde Viñales zich niet thuis op de nieuwe M1. Waar Valentino Rossi verklaarde dat er tussen de beide fietsen van 2019 en 2020 weinig verschil zat, waren de resultaten van Viñales en Quartararo aanzienlijk slechter. Ook presteerde Franco Morbidelli op de 2019-fiets een stuk beter dan de heren op het nieuwste materiaal. Rossi’s prestaties waren overigens ook niet om over naar huis te schrijven, hij werkte zijn slechtste seizoen sinds zijn vertrek naar Ducati in 2011 af. Het wees op een interne strijd bij Yamaha en deze week kwamen daarover ook meer details naar buiten. Er zullen ongetwijfeld aanhangers van Rossi zijn die menen dat het fabrieksteam nooit meer op niveau zal strijden na het vertrek van de oude meester, maar Viñales predikte toch wat anders.

Hij verklaarde tijdens de teampresentatie dat er sprake was van verschillende kampen binnen Yamaha. Het is in de paddock een publiek geheim dat de firma Rossi qua samenwerken niet de meest eenvoudige partner is. Viñales zei daarover: “Voor ons is het erg belangrijk om binnen het team eenheid te creëren, de laatste drie jaar was er vooral sprake van verschillende kampen. […] De vorige jaren was het moeilijk, omdat we een team rond Valentino hadden en een team rond mijzelf. Nu hebben we de kans om als eenheid op te treden en met twee rijders aan de toekomst te werken.” Het wordt interessant hoe Yamaha zich ontwikkelt nu Rossi vertrokken is. Ook het testteam heeft nieuw elan gekregen met de komst van Cal Crutchlow, ook iemand die zijn ongezouten mening niet onder stoelen of banken steekt. De komst van de Brit werd aangemoedigd door Viñales, die op die manier graag bevestiging van zijn feedback wil.

Met het vertrek van Rossi en Lorenzo en de komst van Crutchlow zet Yamaha in ieder geval een stap in de juiste richting als het gaat om de wensen van Viñales. De afgelopen jaren werd al duidelijk dat hij meer verantwoordelijkheid kreeg wat betreft de ontwikkeling, maar dat kwam niet uit de verf. Ook heeft Yamaha – ondanks alle geldende beperkingen – gewerkt om de fouten van het afgelopen jaar recht te zetten. “We introduceren tijdens de Qatar-test een nieuwe aerodynamische body, we werken aan het chassis, de achterbrug en proberen de balans en het rijgedrag te verbeteren”, onthulde Meregalli. “Ook zijn we nog bezig met een nieuwe uitlaat. Hoewel we niet aan de motor zelf kunnen werken, halen we alles uit de kast om het pakket te verbeteren.”

Yamaha staat vol achter Viñales

En dan Viñales zelf, die vorig jaar ook mentaal brak toen het voor geen meter meer liep. Hij werkte deze winter weer aan zichzelf en heeft zich nu voorgenomen om minder met vingers te wijzen en zelf meer verantwoordelijkheid te nemen als er gezocht moet worden naar een oplossing. Dat Yamaha de afgelopen jaren zoveel veranderd heeft om Viñales beter te laten presteren (denk aan het gedwongen vertrek van crew-chief Ramon Forcada en de komst van Esteban Garcia), is een blijk van vertrouwen en waardering. Na vijf jaar blijft Yamaha zich voor de coureur inzetten. De Spanjaard heeft dit ook gezien en waardeert het zeer. “Dat betekent veel voor me”, aldus Viñales. “Ze kunnen mij de schuld geven, soms wijs ik ook naar Yamaha. We kunnen dat doen omdat we niet altijd perfect zijn. Het team staat achter me, ze steunen en pushen me. Dat betekent alles voor mij. Dat heb ik nodig om mijn talent te benutten.”

Ondanks de tegenslagen tekende Viñales vorig jaar heel vroeg bij het kruisje toen Yamaha hem een aanbieding deed. Ook dat is weer een teken van vertrouwen. De komst van Quartararo is trouwens een interessant gegeven met het oog op de komende jaren. Is hij Viñales de baas? Dan heeft dat automatisch weer grote gevolgen voor de periode na 2022. En hoewel Viñales en Quartararo beweren dat ze veel aan elkaar hebben bij de ontwikkeling van de Yamaha, moet het effect daarvan in de praktijk nog zichtbaar worden.

Feit is dat Viñales zich na een nieuw jaar vol tegenslagen opnieuw uitgevonden heeft en dat Yamaha nog altijd vol op de man uit Figueres inzet.