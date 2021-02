Wintertests Moto2 en Moto3 verplaatst naar Qatar

De beslissing om de deelnemers in Moto2 en Moto3 ook in Qatar te laten testen is om de teams zo weinig mogelijk te laten reizen. Dat leverde afgelopen seizoen namelijk problemen op voor de MotoGP. Personeelsleden en rijders van de verschillende teams waren na de test (twee weken voor de eerste race op dezelfde locatie) naar huis gereisd. Toen het coronavirus steeds meer macht kreeg en wereldwijd reisbeperkingen ingesteld werden, konden de MotoGP-teams niet tijdig in Qatar komen voor de openingswedstrijd. Deze klasse kwam toen niet in actie.

Om eenzelfde scenario nu te voorkomen wil Dorna alle deelnemers tijdig in Qatar hebben. “De FIM, IRTA en Dorna Sports kunnen bekendmaken dat de pre-season test van Moto2 en Moto3 verplaatst wordt naar een ander circuit”, liet men in een verklaring weten. “Dit zou aanvankelijk plaatsvinden op het Circuito de Jerez-Angel Nieto, maar nu wordt de test gehouden op het Losail International Circuit in Qatar. Deze test wordt afgewerkt van 19 tot en met 21 maart. We hebben deze aanpassing doorgevoerd om de voorbereiding zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen. Het reizen wordt zoveel mogelijk beperkt voor elke klasse en tevens moeten de eerste twee GP’s op een veilige manier plaats kunnen vinden in Qatar.”

De MotoGP heeft vanwege het coronavirus al diverse wijzigingen door moeten voeren. De eerste pre-season test voor de MotoGP in Maleisië werd verplaatst naar Qatar. Dat was nodig omdat de Maleisische autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen hebben in het land. Het volledige testprogramma wordt nu afgewerkt in Qatar. De MotoGP start nu met twee races in Qatar, gevolgd door de Grand Prix van Portugal. Dit heeft alles te maken met het schrappen van de Argentijnse en Amerikaanse GP’s. Na de Portugese GP zou het seizoen weer volgens het originele schema moeten lopen, te beginnen met de Spaanse GP in Jerez.