MotoGP stelt overzeese races uit, extra GP's in Qatar en Portugal

De MotoGP hoopte in 2021 enigszins terug te kunnen keren naar de reguliere kalender, maar dat is ijdele hoop gebleken. Nadat enkele weken geleden al bekend werd dat de pre-season test in Maleisië niet door kon gaan, is nu duidelijk geworden dat ook de geplande GP’s in Argentinië en de Verenigde Staten niet op de originele datum door kunnen gaan. De MotoGP zou na de openingsmachine in Qatar door naar Termas de Rio Hondo gevolgd een race op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Dat gaat niet door.

Waar de datum voor de Grand Prix van Qatar bevestigd is, heeft Dorna Sports nu in samenspraak met de FIM en IRTA besloten om er een week later nog een raceweekend aan vast te plakken op het Losail Circuit. Deze race gaat de Grand Prix van Doha heten en wordt gehouden in het weekend van 2 tot en met 4 april. Twee weken later keert het circus dan terug naar Europa. De Grand Prix van Portugal is weer op de kalender gezet voor het weekend van 16 tot en met 18 april.

Vanaf dat moment is Dorna voornemens de originele kalender weer op te pakken met de Grand Prix van Spanje op het Circuito de Jerez. Stakeholders van de MotoGP spraken vorige week tijdens een digitale meeting over de nodige aanpassingen voor de kalender. Dat was al nodig omdat de test in Sepang niet door kon gaan nadat de noodtoestand in dat land uitgeroepen werd. Dat is nu opgelost met twee extra testdagen in Qatar. De races in Argentinië en de Verenigde Staten staan nu omschreven als ‘races die vanwege de pandemie opnieuw gepland moeten worden’.

Ook lijkt het er nu op dat de Grand Prix van Tsjechië voorlopig van de kalender zal verdwijnen. Promotor Dorna lag met de lokale organisatie in de clinch over het nieuw asfalteren van het circuit in Brno. Daarover werd geen akkoord bereikt waardoor de race in eerste instantie van de kalender gelaten werd. Alleen met de toezegging dat er nieuw asfalt zou komen, wilde het MotoGP-kampioenschap terugkeren naar Tsjechië. Die toezegging is blijkbaar niet gekomen en de traditionele wedstrijd aan het begin van augustus is van de kalender gevallen.

Met het inzetten van de Grand Prix van Portugal heeft de MotoGP haar eerste reserve voor 2021 gebruikt. In een eerder stadium werden ook de Russische GP en Indonesische GP als reserves omschreven, nu is daar alleen de laatste nog van overgebleven.