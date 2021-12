Quartararo zette na eerste test ook vraagtekens bij MotoGP-debuut

Fabio Quartararo werd dit seizoen de eerste Franse wereldkampioen in de MotoGP en bezorgde Yamaha voor het eerst sinds 2015 ook weer een wereldkampioen. De Yamaha-rijder won vijf races in zijn kampioensjaar en dat was een felle ommekeer van een wisselvallig 2020. Quartararo won vorig jaar drie keer, maar stond geen enkele andere keer op het podium en viel terug tot de achtste plaats in het klassement.

Het debuut van Quartararo in 2019 was fabelachtig, maar aanvankelijk werden er vraagtekens gezet achter de Franse aanwinst van Petronas Yamaha SRT. De coureur had tot dat moment namelijk bijzonder weinig gepresteerd in de Grand Prix-paddock. Met slechts een overwinning in de Moto2-race op Barcelona mocht hij toch de overstap maken. De wereldkampioen is zelf overigens niet te groot om toe te geven dat ook hij twijfels had na de eerste testdag op de Yamaha M1, die eind 2018 plaatsvond in Valencia.

“Na het winnen van het Spaanse kampioenschap [in 2013 en 2014] was het natuurlijk zaak om een Moto3-wereldtitel te winnen”, zei Quartararo. “Maar daar won ik niet eens een race. In Moto2 probeerde ik weer vertrouwen op te doen. Dat lukte in het eerste jaar ook niet, het tweede jaar was iets beter met twee overwinningen (al werd de overwinning in Japan niet geteld vanwege een technische overtreding], maar ik weet dat we twee races wonnen. Ik had niet verwacht naar de MotoGP te gaan, de Moto2-wereldtitel kon ik daardoor niet meer winnen. De enige manier om nog wereldkampioen te worden was in de MotoGP. Dat is ons gelukt en dat had ik eigenlijk nooit verwacht.”

Zijn gedachten gaan terug naar die doordeweekse winterdag in Valencia: “Tijdens die eerste test aan het eind van 2018 dacht ik: ‘Waar ben ik in hemelsnaam terechtgekomen?’ Ik kon gewoon niet met de motor overweg, die had zoveel vermogen. Op dit moment vraag ik om meer vermogen, maar destijds waren we langzaam. Op de eerste dag was ik drie seconden te langzaam, de tweede dag op twee seconden en op de derde testdag in Jerez stonden we op acht tienden. Sepang was lastig, maar in Qatar maakten we een grote stap. We werden tweede in die test en vanaf dat moment ging het doet. Dat hele jaar was fantastisch en natuurlijk hebben we de droom van de wereldtitel nu waar kunnen maken.”

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images