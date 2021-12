Lecuona kritisch op KTM: "Talenten moeten meer tijd krijgen"

Iker Lecuona werd in 2020 naar de Tech3 KTM-formatie gehaald om daar de plek in te vullen die achtergelaten werd door Brad Binder. De Zuid-Afrikaan werd op zijn beurt gepromoveerd naar het fabrieksteam om de plek van Johann Zarco in te vullen. De op dat moment 19-jarige Lecuona was pas in 2015 in de wegracerij gedebuteerd nadat hij daarvoor vooral succesvol was op de supermotard. Tegen de tijd dat hij in 2020 op de MotoGP-fiets stapte had hij slechts 55 Grand Prix-starts achter zijn naam.

Het debuutseizoen van Lecuona was door het coronavirus behoorlijk complex met veertien races, waarvan deels ook nog meerdere races op dezelfde circuits. Lecuona raakte aan het eind van het jaar bovendien besmet met het coronavirus waardoor hij drie races moest missen. Het afgelopen seizoen werd daardoor een verlengd rookieseizoen voor Lecuona, die net als de andere KTM-rijders moeite had met het feit dat de RC16 minder competitief was.

De 21-jarige coureur kon het daarom ook maar moeilijk accepteren toen hij te horen kreeg over zijn vertrek bij het team. Tech3 KTM heeft in 2022 een volledig nieuwe line-up met Raul Fernandez en Moto2-wereldkampioen Remy Gardner. Gevraagd of KTM goed omgaat met de jonge rijders, verklaarde Lecuona: “Eerlijk gezegd vind ik het niet correct. Als je een rijder het vertrouwen geeft, doe je dat voor twee, drie of vier jaar. Je gelooft in een rijder, die geef je tijd en de ruimte om zich aan te passen en beter te worden. Met een jaar zet je een coureur meteen onder druk en zeg je eigenlijk dat hij er meteen moet staan. Terwijl, iedereen heeft tijd nodig om zich aan te passen. In dit geval wilden ze een hele jonge rijder die zo snel mogelijk hard moest gaan met een hele moeilijke motor.”

"Je komt nergens als je de tijd niet krijgt"

Het feit dat KTM nog in opbouw is en daarbij tegenslag kende in 2021, was voor Lecuona een extra lastige factor: “Dit is geen Ducati, dit is geen Yamaha. We hebben twee jaar hard gewerkt, in sommige races waren we redelijk snel of kon KTM snel zijn. Maar er waren ook genoeg races waar KTM het slechtste merk was. Het is niet zo dat ik de ene week een hele goede rijder ben en de andere week heel slecht, het was omdat de motor moeilijk te begrijpen was en het verdomd lastig was om ermee te werken. Als je dan geen tijd krijgt om de aanpassing te doen, dan kom je nergens.”

Lecuona stapt volgend seizoen over naar het WK Superbikes waar hij voor het Honda-fabrieksteam gaat rijden. Hij denkt dat de MotoGP-rookies van nu het lastig hebben omdat het hele veld zo competitief is: “Het niveau ligt waanzinnig hoog”, vervolgde hij. “Op veel circuits zijn we snel en rijd ik op de vijftiende plek, maar ben ik slechts zeven tienden te langzaam in een klasse waar zes fabrikanten actief zijn. Het is niet dat je langzaam bent als je vijftiende staat, je bent gewoon zeven tienden langzamer. Ik denk dat dit ongelofelijk is. Vroeger kon je met een seconde per ronde verlies nog op het podium komen, nu sta je allerlaatste als je een seconde mist.”