Stoner pleit voor minder elektronica en aerodynamica in MotoGP

Sinds Casey Stoner eind 2012 zijn helm aan de wilgen hing, is er het nodige veranderd in de MotoGP. De wereldkampioen van 2007 en 2011 vond lang niet alle veranderingen even positief voor het hoogste kampioenschap voor tweewielers. “Eerlijk gezegd zou ik graag iets te zeggen hebben over de technische reglementen”, vertelde Stoner. Hij wijst naar twee elementen die volgens hem aangepast kunnen worden of zelfs mogen verdwijnen: de elektronica van de motoren én de aerodynamische onderdelen.

“Natuurlijk zou het controversieel zijn, maar ik ben van mening dat er elementen zijn die niet nodig zijn. Die dingen zijn zeker niet voor de veiligheid, maar ze jagen de kosten door het dak. We proberen de zaak efficiënter te maken qua kosten, maar een van de elementen van nu heeft de MotoGP bijna in de Formule 1 veranderd. De kosten zijn daardoor omhoog geschoten. Ik wil bepaalde onderdelen dus graag weg hebben”, zei Stoner over de aerodynamische fairings op de hedendaagse MotoGP-fietsen. Ook op een ander vlak kan er in zijn ogen het nodige veranderd worden.

“Elektronisch gezien denk ik ook dat er flink gereduceerd moet worden. In 2016 werd de standaard ECU geïntroduceerd, maar die was nog een stap beter dan waar ze het jaar ervoor mee reden. Het werd dus niet de stap achterwaarts die iedereen verwachtte. En eerlijk gezegd denk ik dat we die stap achteruit nodig hebben”, aldus Stoner. Hij beredeneert dat de toevoeging van de aerodynamica in combinatie met de elektronica ervoor zorgt dat inhalen een stuk lastiger is geworden en dat het te makkelijk is voor rijders om relatief foutloos rond te rijden.

“Ik wil de motoren zien glijden, ik wil zien dat coureurs moeite hebben met het vinden van grip bij het accelereren, dat rijders de race goed beginnen maar daarna terugvallen door hun bandenkeuze of juist dat mensen langzamer beginnen en terugkomen”, aldus Stoner. “Dat gebeurt allemaal met een aantal andere regels, veel is er niet voor nodig. Ik denk dat het inhalen ook beter zou zijn dan nu, omdat het niet alleen in de remfase gebeurt. Als iemand het accelereren verprutst, dan krijgt de ander ook een kans. De afstelling van de motor wordt dan ook belangrijker. Met een aantal veranderingen zou het racen ongelofelijk worden.”