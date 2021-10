Met de valpartij van raceleider Francesco Bagnaia verdedigde Fabio Quartararo zijn voorsprong in het wereldkampioenschap met succes. Twee races voor het einde van het seizoen sleepte hij de wereldtitel binnen, de eerste van zijn carrière. “Dit voelt geweldig”, begon een extatische Quartararo. “Toen ik de finishlijn passeerde dacht ik aan alle moeilijke momenten die ik gehad heb voordat ik wereldkampioen werd in de MotoGP. Met de slechte situaties uit het verleden had ik nooit verwacht dat ik in deze positie zou zitten.” De Fransman maakte het zichzelf niet bepaald makkelijk. In een weekend die overwegend verreden werd in regenachtige omstandigheden had de Yamaha-coureur het lastig. Hij moest kwalificeren in Q1 en kwam tot de vijftiende startplek.

“Dat leverde nog wel wat nerveuze momenten op, ik was nog nooit van zover vetrokken in de MotoGP, P15 starten in de belangrijkste race van m’n carrière was niet leuk”, verklaarde Quartararo, die in de slotfase zag hoe Francesco Bagnaia ten val kwam. Hij had daardoor de titel binnen, maar verloor de derde plek nog aan de aanstormende rookie Enea Bastianini. “We hebben een veilige, maar goede band gekozen. De harde band was voor ons ook beter geweest, dan hadden we het podium ook nog kunnen halen. Ik had geen stabiliteit meer in de band toen ik achter de groep zat, inhalen was lastig. Zelfs zonder de overwinning in het kampioenschap was ik blij geweest met mijn race, het was een mooie ervaring om een keer op deze manier aan de race te beginnen. De vierde plek was prima.”

Vorige maand werd er ook al geracet op het Misano World Circuit Marco Simoncelli en Ducati-coureur Francesco Bagnaia was toen de dominante coureur. Dat, in combinatie met de weersvoorspelling zorgde ervoor dat Quartararo eigenlijk niet meer op de wereldtitel rekende in de GP van Emilia-Romagna. “Ik zag dit weekend als een normaal raceweekend, ik wist dat er iets speciaals kon gebeuren maar het kampioenschap speelde niet echt een rol in mijn hoofd”, vervolgde hij. “Vanaf de vijftiende startplek was het lastig, zeker omdat Pecco vooraan kon starten. Mijn doel was om zo’n tien punten te halen, ik had gedacht dat Pecco wel zou winnen. Als ik vierde was geworden zonder zijn crash, was het precies tien punten geweest. Dan zouden we nog 37 punten over hebben en had ik het in Portimao af kunnen maken. Het gebeurde vandaag en eigenlijk vind ik het jammer voor Pecco dat het op deze manier gegaan is.”

Hij voegde toe: “Ik maakte me geen zorgen om het kampioenschap, dat zijn grote woorden, maar ik had geen schrik om de titel nog te verliezen. Als het hier niet zou gebeuren, had ik het in Portimao afgemaakt. Op zaterdag [na de kwalificatie] heb ik het kampioenschap helemaal uit m’n kop gezet. Als Pecco geen fout zou maken, gingen we door tot Portugal. Maar hij maakte een fout, het is niet hoe ik het beslist wilde zien, maar het is niet anders. Nu mogen we genieten van de wereldtitel.”