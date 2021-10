Fabio Quartararo (22 jaar en 187 dagen oud) is de op vijf na jongste coureur die wereldkampioen wordt op het hoogste niveau. Hij staat daarmee net achter John Surtees (22 jaar en 182 dagen oud) en net voor Valentino Rossi (22 jaar en 240 dagen oud).

In het MotoGP-tijdperk is Quartararo de op twee na jongste wereldkampioen op het hoogste niveau, hij staat daarmee achter Marc Marquez (20 jaar en 266 dagen oud) en Casey Stoner (21 jaar en 342 dagen oud).

Quartararo is wel de jongste wereldkampioen van Yamaha. Hij is flink jonger dan Jorge Lorenzo, die in 2010 23 jaar en 159 dagen oud was toen hij kampioen werd in Sepang.

Quartararo is ook de eerste Fransman die wereldkampioen wordt op het hoogste niveau. In totaal is hij de zevende Franse wereldkampioen in de Grand Prix-paddock na Johann Zarco (2 titels), Mike Di Meglio (1), Arnaud Vincent (1), Olivier Jacque (1), Christian Sarron (1) en Jean-Louis Tournadre (1). Met dank aan Quartararo staat Frankrijk nu zevende in de ranglijst aller tijden.

Quartararo is de eerste Europeaan sinds Franco Uncini in 1982 die wereldkampioen is geworden op het hoogste niveau zonder dat hij in een van de GP-opstapklassen kampioen is geweest. In de Grand Prix-historie is Quartararo de zeventiende rijder die dat deed na Les Graham (de allereerste kampioen in 1949), Umberto Masetti, Libero Liberati, Barry Sheene, Kenny Roberts, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Gardner, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Mick Doohan, Kenny Roberts Jr., Nicky Hayden en Casey Stoner.

Door het winnen van de wereldtitel heeft Quartararo een eind gemaakt aan een reeks van negen jaar waarin telkens een Spaanse coureur wereldkampioen werd: Marc Marquez (6 titels), Jorge Lorenzo (2) en Joan Mir (1). Daarmee komt de langste reeks ooit tot een eind.

Quartararo is de eerste Yamaha-wereldkampioen sinds Jorge Lorenzo in 2015. Hij is de zevende coureur die wereldkampioen wordt met Yamaha na Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Valentino Rossi en Jorge Lorenzo. Het is de achttiende wereldtitel voor een Yamaha-rijder op het hoogste niveau.

Quartararo staat samen met Max Biaggi en Maverick Viñales op de zesde plaats in de lijst met Yamaha-coureur die de meeste 500cc/MotoGP-overwinningen op zijn naam heeft. Kenny Roberts staat tweede met 22 overwinningen, Valentino Rossi is de leider met 56 overwinningen.

Met 20 podiums op het hoogste niveau is Quartararo de meest succesvolle Fransman in de klasse voor Christian Sarron (18 podiums).

Met acht overwinningen sinds zijn eerste MotoGP-zege in de Spaanse GP van 2020 heeft Quartararo het aantal Franse overwinningen bijna verdrievoudigd.

Dit seizoen heeft Quartararo vaker op het MotoGP-podium gestaan dan welke andere rijder dan ook. Hij heeft 10 podiums waarvan 5 overwinningen. Het is voor het eerst sinds Jorge Lorenzo in 2015 dat een coureur dat aantal overwinningen heeft gepakt. De laatste rijders met meer dan 10 podiums in een seizoen waren Valentino Rossi (15) en Jorge Lorenzo (12) in 2015.

Voor het zevende seizoen op rij is de winnaar van de eerste race uiteindelijk geen wereldkampioen geworden. Marc Marquez was in 2014 de winnaar van de openingswedstrijd en slaagde er dat jaar ook in om wereldkampioen te worden.

Wereldkampioen Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing viert Foto: MotoGP