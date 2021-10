Francesco Bagnaia en Jack Miller waren de enige coureurs die op een koele middag aan de Adriatische Kust voor de hardste Michelin-voorband kozen. Miller ging in de vierde ronde al onderuit, maar Bagnaia leek de wedstrijd te domineren. In de 23ste ronde ging het ook voor hem mis toen hij de trossen iets liet vieren omdat tegenstander Marc Marquez het tempo niet kon volgen. Hij verloor een fractie aan temperatuur in de band en bij de eerstvolgende bocht naar links ging het faliekant mis voor Bagnaia. Hij viel in bocht 15 en gaf de titel op een presenteerblaadje aan Fabio Quartararo.

Valentino Rossi heeft eerder invloed uitgeoefend op de bandenkeuze van Bagnaia omdat hij vaker vreemde keuzes heeft gemaakt. De MotoGP-legende denkt dat hij de medium-voorband had moeten gebruiken, ondanks dat de jongeling zelf de indruk gaf dat hij die band niet comfortabel vond. “Pecco heeft een fantastisch seizoen gehad”, aldus Rossi. “Ik ben wel een klein beetje boos op hem geworden omdat hij de medium voorband had moeten gebruiken. Dan had hij gewonnen, hij was gewoon de snelste. Maar dat is slechts mijn mening, hij had het kampioenschap zeker nog een race open kunnen houden. Het was lastig, maar verlengen tot Portugal was zeker belangrijk geweest. Het is zoals het is, maar ik denk dat Pecco, Franco [Morbidelli] en ook Luca [Marini] het volgend jaar erg goed kunnen doen.”

“Het was best wel emotioneel”

Voor Rossi was het de laatste race van zijn carrière in eigen land. Hij kwam van de laatste plek op de startgrid naar de tiende plaats. Het was pas zijn derde top-tien finish in 2021. “Ik ben blij met mijn race, het tempo was vrij aardig”, voegde Rossi toe. “Dit was een goede manier om afscheid te nemen. Ik wilde geen slechte race rijden en in de achterhoede rondhangen. Ik ben geconcentreerd gebleven, het is nooit makkelijk om vanuit de achterhoede te starten. Ik voelde me goed met de motor en de banden, op een droge baan voel ik me altijd iets beter. Ik kon tot de laatste ronde met andere coureurs vechten en het eindigde met een top-tien. Het is een mooie manier om de fans gedag te zeggen, ik vond dat er een geweldige sfeer heerste. Er waren veel fans, het was mooi weer. Ik ben een blij man. Het was best wel emotioneel.”