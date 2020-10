Quartararo: Gevecht met Mir op P9 voelde als duel om de zege

Voor Quartararo en Mir was het pas hun eerste regenwedstrijd in de MotoGP. Beiden vielen in de openingsfase van de wedstrijd terug, in de slotfase van de race duelleerden de twee met elkaar. Het opwarmen van de regenbanden was een flinke opgave voor de beide coureurs terwijl Mir ook nog eens flink in de ankers moest voor de gecrashte Valentino Rossi. In de laatste ronde passeerde Mir de WK-leider bij het ingaan van Garage Vert, Quartararo wist vervolgens toe te slaan bij Chemin aux Boeufs en veroverde daarmee de negende plaats. Quartararo vergrootte zijn voorsprong in het wereldkampioenschap daarmee met een punt op Mir.

“Dit was de eerste race waarin ik dacht aan het kampioenschap”, sprak Quartararo na afloop. “Toen Joan me inhaalde wilde ik de race niet afsluiten zonder dat ik iets had geprobeerd. Ik remde ontzettend hard voor bocht 9, haalde hem in. Hij ging een beetje wijd, maar ik ook. Het was op de limiet. Het gevecht voor de negende plaats voelde als een duel om de overwinning. Het was leuk, iedereen geeft in deze fase 100 procent. Ook al zeggen ze dat ze niet aan het kampioenschap denken, iedereen denkt er nu aan en iedereen wil winnen. Het was leuk, maar ik had liever meer naar voren geëindigd. Maar deze inhaalactie was geweldig.”

Quartararo had niet verwacht dat het tijdens de race zou regenen en had vrijdag daarom niet veel gereden in de eerste training, toen het ook nat was. Maar de afstelling voor de race voelde beter dan waar hij vrijdag mee had gereden. “We hebben veel risico genomen, ik had het team gevraagd om de motor flink aan te passen en dan zouden we het wel zien, in VT1 was het gevoel heel slecht”, vervolgde hij. “Het voelde zeker beter, het was een goed gevoel. Het was nog steeds moeilijk om de banden op te warmen, maar ik maakte me voor de race een beetje zorgen omdat we nooit met deze afstelling gereden hadden. De eerste race in de regen, de eerste race met deze afstelling en ik stond op pole. Ik was een beetje nerveus, maar het was geweldig om te zien dat we risico genomen hebben. Het ging helemaal niet zo slecht, zelfs niet met een afstelling waar we nog nooit mee hadden gereden.”

