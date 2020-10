Rossi baalt van derde DNF op rij: “Dit was heel slecht”

Rossi was de voorbije raceweekenden in Misano en Barcelona behoorlijk sterk, maar wist het daar niet om te zetten in een goed resultaat. Zondag moest Rossi vanaf de tiende stek vertrekken in de Franse GP, maar opnieuw was het een kortstondig optreden. Bij het insturen van de eerste langzame chicane was te zien hoe de achterkant van de M1 weggleed. Rossi kon zijn race niet meer vervolgen en zette nog een nulscore achter zijn naam. Nadat hij eerder al verklaarde dat het kampioenschap niet meer bereikbaar was, zag Rossi in Le Mans een goede kans op dagsucces verloren gaan.

“Het is heel erg jammer van vandaag, een crash in de eerste bocht is gewoon het slechtste wat er kan gebeuren”, sprak Rossi. “Het is ook jammer dat we niet wat ronden hebben kunnen rijden om het gevoel met de motor te begrijpen en te weten of ik potentie had tijdens deze race. Dat is erg spijtig. Ik heb de laatste races pech gehad en geen punten gescoord, ook al was ik soms best snel. Voor het kampioenschap is het heel moeilijk, op papier waren deze races goed voor me: Misano, Barcelona en Le Mans. Normaal ben ik daar sterk. We hadden punten moeten pakken, zeker nu we naar Aragon en Valencia gaan. Dat zijn races waar ik niet zo sterk ben, twee circuits waar we het moeilijk hebben. Het wordt een uitdaging om daar competitief te zijn.”

Yamaha gaf zondag sowieso niet thuis op het Bugatti Circuit, dat kort voor de start van de wedstrijd getroffen werd door een regenbui. Fabio Quartararo was de beste coureur van het Japanse merk, de WK-leider werd negende. Gedurende de wedstrijd zette de regen niet door. Juist dat maakte het voor de Yamaha’s lastig, stelt Rossi: “We hebben het altijd moeilijk in deze omstandigheden. Vandaag was het nat, maar niet helemaal drijfnat. Het was niet droog genoeg voor de slicks, er stond nog wel water op de baan. Op een volledig natte baan zijn we niet zo slecht met Yamaha, maar in deze half natte omstandigheden heeft de M1 last van de acceleratie. We verliezen veel, hebben niet genoeg grip en het is lastig om de motor te managen. Het is voor Yamaha heel moeilijk, we hadden een droge race verwacht. De M1 werkte goed, want we waren sterk tijdens de trainingen.”

Met medewerking van Lewis Duncan