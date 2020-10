Michelin past bandenkeuze aan vanwege koude omstandigheden

Het op temperatuur krijgen van de banden is recent een van de belangrijkste gespreksonderwerpen geweest bij de MotoGP-coureurs. Dat begon twee weken geleden al in Barcelona, waar veel coureurs ten val kwamen als gevolg van een te lage bandentemperatuur. Vanwege het coronavirus worden diverse Europese races nu veel later in het jaar afgewerkt dan normaal, waardoor de normale allocatie van de banden niet meer toegepast kan worden. Dit weekend spande de kroon. Tijdens de ochtendsessie voor de Grand Prix van Frankrijk bereikte het asfalt een temperatuur van amper 10 graden Celsius. Coureurs waren min of meer het hele weekend gedwongen om met de zachtste compound voorband te rijden.

Nu heeft Michelin besloten om voor de volgende races, te beginnen tijdens de Aragon GP van volgend weekend, een extra zachte band toe te voegen aan het bestaande assortiment. Tijdens elke Grand Prix heeft een rijder tien voorbanden en twaalf achterbanden tot zijn beschikking, maar zijn er met betrekking tot de keuze voor de compound wel wat beperkingen. Tot op heden was het zo dat men maximaal vijf voorbanden mocht kiezen van één bepaalde compound (soft, medium en hard). Motorsport.com heeft vernomen dat de regel nu rechtgetrokken wordt met het aantal achterbanden dat gekozen kan worden. Vanaf heden kunnen coureurs maximaal zes banden van de zachtste compound kiezen, vijf van de medium en vier van de hardste compound.

“Ik zou niet aanraden om hier in oktober met een MotoGP-motor te gaan rijden”, zei Joan Mir zondag na afloop van de race. “We hebben gezien dat er veel valpartijen waren in de verschillende klassen, de favorieten hebben zich niet kunnen laten zien.” Mir kwam zaterdag tijdens de kwalificatie nog ten val door een gebrek aan temperatuur in de voorband. Aleix Espargaro zei: “We maken ons zorgen om het koude weer tijdens de laatste races, zeker in Valencia.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont