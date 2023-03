Quartararo maakt 'eindelijk' grote stap: dit deed Yamaha verkeerd

De wereldkampioen van 2021 was zaterdag behoorlijk pessimistisch over de kansen van Yamaha nadat de machine totaal geen snelheid had op nieuw rubber, hetgeen komend seizoen in de kwalificaties en de sprintraces van cruciaal belang wordt. De Fransman was zondag blij na een ‘gigantische stap’ vooruit. “We hebben in feite gewerkt aan het aero-pakket van vorig jaar, we hebben wat oude set-ups van stal gehaald en dat werkte”, zegt Fabio Quartararo, die de derde tijd reed op de slotdag. “We hebben gezien waar het probleem zit, het was echt goed. Ik voelde me weer een met de motor.”

Francesco Bagnaia reed zondagmiddag het ronderecord aan flarden en ook Quartararo reed zijn persoonlijk snelste tijd op het circuit van Portimao. “Dat had ik nog nooit gedaan, dus dat is goed”, gaat hij verder. “Onze positie is beter. Het is mooi om te zien dat we toch zo’n stap maken, we zijn nog niet waar we willen staan, maar het is zeker een verbetering. Ook is de grip tijdens de test iets anders, hopelijk helpt dat ook nog.”

Zo blijkt er toch licht aan het eind van de tunnel te zijn voor de Fransman, die nu een chassis heeft met een 2022-afstelling, een aangepast aero-pakket en een 2023-krachtbron. “In de basis gaat het om dezelfde spullen, maar het gaat om de afstelling en dat werkte heel goed. Zaterdag kwam ik niet verder dan 1.39.6 in een snelle ronde, vandaag was mijn racetempo nog sneller en zat ik 1.39-laag tot 1.38-hoog. Het is bijna een seconde sneller en het was puur zaak om de band aan de praat te krijgen. De motor stuurde zaterdag gewoon helemaal niet, het was echt beroerd. Nu gaat het beter.”

Dit ging verkeerd bij Yamaha

Diverse Yamaha-kopstukken prezen hun team de afgelopen maanden door te zeggen dat het team nog nooit zo hard gewerkt heeft om voor dit seizoen met een goed pakket op de proppen te komen. Quartararo is blij met de verbetering, maar stelt dat het bijna te veel was. “Ik heb in feite vier jaar met bijna dezelfde motor gereden”, zegt hij. “Dit jaar hebben we veel veranderd en dat is te veel geweest. De anderen doen het stap voor stap en wij wilden een paar stappen overslaan. We waren het kwijt omdat we iets totaal anders deden. Nu zijn we terug en gaan we kleine dingen aanpassen. Het begin van het seizoen wordt lastig, maar als Yamaha op deze manier blijft werken kunnen we er ook in de tweede seizoenshelft staan.”