Bagnaia duikt fors onder ronderecord op laatste MotoGP-testdag

De regerend wereldkampioen MotoGP klokte 1.37.968 terwijl het oude record van het vorige voorjaar op 1.38.725 stond. In het laatste uur kwam niemand meer aan die tijd. Johann Zarco kwam nog het dichtste bij met 1.38.264. Daarachter was Fabio Quartararo de opvallende derde. Hij klaagde zaterdag steen en been over de vorm van Yamaha, maar maakte zondag een grote stap in de juichte richting. Met 1.38.302 was hij iets meer dan drie tienden langzamer dan Bagnaia.

Luca Marini ging aardig vooruit in de slotfase van de testdag en stoomde op naar de vierde plek voor zijn teamgenoot Marco Bezzecchi. Ducati-fabrieksrijder Enea Bastianini stond op vier tienden van zijn teamgenoot en werd zesde. Alex Marquez beleefde zondag zijn eerste crash met de Ducati nadat hij de limiet vond met zijn nieuwe machine. Hij reed even daarvoor 1.38.402 en was daarmee een fractie sneller dan Jorge Martin. Brad Binder kende ook een betere dag, hij was op P9 de eerste KTM. De Zuid-Afrikaan sloot de testdag wel af met een crash in bocht 7.

Aleix Espargaro had zaterdag last van arm pump en was ook zondag niet okselfris. Hij reed slechts 52 ronden maar zat wel onder het oude ronderecord. De Spanjaard eindigde op de tiende plek, net voor Miguel Oliveira van RNF Aprilia en Maverick Viñales. Joan Mir was de eerste Honda-man met 1.38.762, hij stond op een kleine acht tienden van Bagnaia en was een fractie sneller dan Marc Marquez. De zesvoudig wereldkampioen gebruikte de middag om een uitgebreide racerun te doen nadat hij zaterdag tijd nam om de laatste ontwikkelingen aan de tand te voelen.

Alex Rins werd vijftiende voor Raul Fernandez en Jack Miller. Pol Espargaro werd achttiende voor Franco Morbidelli en Takaaki Nakagami. Rookie Augusto Fernandez was 1.6 seconde langzamer dan Bagnaia en werd 21ste voor Michele Pirro.

Honda-testrijder Stefan Bradl reed zondag niet. Ook Fabio di Giannantonio moest door een hersenschudding verstek laten gaan tijdens de laatste testdag.

