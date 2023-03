Honda kent voorlopig een lastige winter en ook in de afsluitende test in Portugal verliep het nog niet naar wens. Marc Marquez klokte de veertiende tijd, net achter teamgenoot Joan Mir. Volgens de Spaanse coureur voelde de nieuwe Honda eerst hetzelfde aan als in Maleisië, maar werd het beter toen hij aan de race-afstelling begon te sleutelen. Eind maart wordt het MotoGP-seizoen in Portimao afgetrapt, maar Marquez vreest dat het scoren van een zege of podiumplek lastig wordt.

"Helaas werkten sommige zaken niet zoals Honda vooraf verwacht had", vat Marquez kort de laatste test voor het nieuwe seizoen samen. "Ik reed vandaag [zondag] op vrijwel dezelfde motor als waar we de test in Maleisië mee eindigden. Mijn team had wel een plannetje: we sleutelden aan de set-up en daarna ging het al iets beter. Ik kon eindelijk in een ritme komen, want dat is vrij lastig als je constant zaken aan het veranderen bent. Los van dat alles verwacht ik eerlijk gezegd geen zege of podium in Portugal. Het is nu zaak dat we het beste halen uit wat we hebben, daarnaast veranderen de baanomstandigheden ook nog wel. Stel dat er nu geracet wordt met dezelfde condities als tijdens de test, dan vechten we voor de plaatsen vijf tot en met tien."

Op de vraag of er potentie in de 2023-Honda zit waardoor hij wellicht (later) vooraan de grid kan vechten, gaat hij niet in. De voormalig MotoGP-kampioen wil in ieder geval niet met een negatief gevoel aan het jaar beginnen. "We gaan het zien", vervolgt hij. "Natuurlijk blijven we erin geloven. Op dit moment heeft iedereen nog nul punten. Je weet na vijf of zes races waar je staat. Het klopt dat we nog een stap moeten maken om te verbeteren, maar je moet het seizoen niet met een negatieve instelling beginnen. Je moet positief aftrappen en proberen het beste te vinden. Als je moet vechten voor de top vijf, probeer dan ook te vechten voor de top vijf. Moet je vechten voor de top tien, probeer dan te vechten voor de top tien. Dat wordt de sleutel dit seizoen. Als je nu al negatief start dan wordt het wel een heel lang seizoen met al die 42 races."

Marquez probeerde zondag in Portugal voor een kwalificatieronde te gaan, maar werd door een probleem gehinderd in zijn eerste poging. Uiteindelijk vond hij de rondetijd niet slecht en was tevreden over zijn tempo in de eerste drie sectoren, al zag hij dat hij veel verloor in de laatste sector.