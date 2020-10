Quartararo: "Druk in MotoGP-titelstrijd ligt bij fabrieksrijders"

Quaratararo werkte zondag in Aragon zijn slechtste MotoGP-race tot dusver af. Hij viel terug door een probleem met de druk in zijn voorband en eindigde als achttiende. Joan Mir werd daarentegen derde en Quartararo verloor daardoor de leiding in het kampioenschap. Met nog vier races te gaan staat de 21-jarige coureur uit Nice op zes punten van de Spanjaard, maar ook Maverick Viñales en Andrea Dovizioso hebben maar vijftien punten minder dan de huidige WK-leider. Ondanks dat Quartararo tot de Grote Prijs van Aragon aan de leiding ging in het klassement, stelt hij dat de druk nu bij de andere rijders ligt.

“Natuurlijk ben ik heel blij dat Rins heeft gewonnen, en dat Petrucci een zege heeft behaald in Le Mans”, reageerde hij op de vraag of het goed voor hem is geweest dat outsiders in de titelstrijd races naar zich toe hebben getrokken. “Maar uiteindelijk zijn alleen onze eigen resultaten belangrijk. We hadden [zondag] een rampzalige dag, maar het had nog slechter kunnen zijn als Mir had gewonnen, Maverick tweede was geworden en Dovi op P3 had gestaan. In een negatieve situatie moeten we denken aan de positieve zaken en het was een beetje positief dat Alex en Alex [Rins en Marquez] voor Joan gefinisht zijn. Maar volgens mij ligt de druk helemaal niet bij mij. Ik ging dan wel aan de leiding in het kampioenschap, maar dit team bestaat pas een seizoen. Dit is pas mijn tweede jaar en ik zit niet in een fabrieksteam. Bij de fabrieksrijders staat de druk op de ketel. Ik had een zware race met een technisch probleem, maar verder voel ik me goed. Het had slechter kunnen gaan.”

Dovizioso eindigde in Aragon op de zevende plaats. De Italiaan gelooft dat het nog behoorlijk lastig wordt om Suzuki te verslaan. Mir zegt op zijn beurt niet heel erg bezig te zijn met de titelstrijd. Gevraagd wat Suzuki op Aragon beter doet dan Yamaha, zei Quartararo: “Suzuki heeft de consistentie van de banden heel goed voor elkaar, beter dan wij. Wij hebben in de eerste ronden iets meer. In de kwalificatie kunnen wij een goed rondje rijden, maar Alex Rins was in de race heel snel en won. Ze hadden in de race vanaf het eerste moment grip en dan zijn ze bijna niet te verslaan. Ze staan elke keer op het podium, en dat is belangrijk.”

Met medewerking van Lewis Duncan