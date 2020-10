Raadselachtig probleem zorgt voor puntloos optreden Quartararo

Quartararo kon in de openingsfase van de race op MotorLand Aragon nog aardig meekomen, maar verloor vervolgens veel terrein. Na het eerste kwart was hij zo’n twee seconden langzamer dan de concurrentie en zakte hij ver weg naar de zeventiende plaats in de wedstrijd. Quartararo verspeelde daarmee niet alleen hele kostbare punten, hij heeft de leiding in het wereldkampioenschap afgestaan aan Suzuki-coureur Joan Mir. In zijn perspraatje na afloop van de race verklaarde Quartararo dat het kwam door de bandendruk van de voorband die door het dak vloog.

“We waren erg aan het worstelen, we stonden er in principe goed voor om hier voor een mooie uitslag te vechten. Maar we moeten onderzoek doen want de druk van de voorband lag veel te hoog, we hadden er geen controle meer over”, verklaarde hij. “Het is vreemd, een heel vreemd gevoel. We hadden het tempo om te vechten, ik denk dat we wel in de top-zes hadden kunnen eindigen. Dat was heel mooi geweest, maar de druk van de voorband vloog door het dak en we weten niet waarom. Ik denk dat we de juiste band gekozen hebben, de eerste drie ronden waren perfect. Het gevoel was goed, alles was ok, maar het probleem is dat de druk vanaf die derde ronde veel hoger lag dan normaal. Met nog twintig ronden te gaan was het eigenlijk niet te doen, ik heb dit nog nooit meegemaakt. We konden niet remmen, niet sturen, ik kon de motor niet laten hangen. Dat is de reden waarom ik steeds uit de bocht vloog en amper kon remmen.”

Met nog vier races te gaan staat Quartararo nu tweede in het klassement, zijn achterstand op Mir bedraagt zes punten. De Suzuki’s maakten een sterke indruk in Aragon, zag ook Quartararo. “Het lijkt erop dat ze heel snel zijn, maar ik denk dat we wel met ze kunnen vechten”, vervolgde Quartararo. “In Aragon is het misschien moeilijker, maar Valencia is normaal gesproken een circuit waar we sneller zijn. Tijdens de bandentest in november waren we daar heel snel, ik denk dat we kunnen vechten. Maar we moeten slim zijn. De volgende race wordt het heel belangrijk om niet meer punten te verliezen, dat is heel belangrijk. Ik denk dat we wel met ze kunnen vechten. Uiteindelijk is het verschil nog maar zes punten en is het nog steeds mogelijk om te vechten voor mooie resultaten.”