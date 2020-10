Crutchlow verklaart matige start in Grand Prix van Aragon

Crutchlow kwalificeerde zich zaterdag voor het eerst sinds de Amerikaanse GP in 2019 op de eerste startrij, maar viel snel terug. Bij de eerste doorkomst lag de Brit op de elfde plaats. Crutchlow had last van een koppelingsprobleem dat zichzelf uiteindelijk oploste waardoor hij nog een achtste plaats uit het vuur kon slepen.

“Tijdens de opwarmronde hadden we een probleem, de koppeling was aan het slippen”, legde hij uit. “Toen ik naar de zesde versnelling schakelde en het toerental ineens omhoog vloog, begreep ik dat de koppeling slipte. Ik heb rustig gereden en ben naar de grid gegaan. Ik stond op het punt om de pits in te rijden en over te stappen op de reservemotor. Op de grid durfde ik niet een goede of normale start te maken, dan wordt de koppeling echt heel heet en dan had ik in de problemen gezeten. De eerste drie ronden bleef de koppeling uit elke bocht hangen. Daarna werd het beter, maar het gebeurde steeds weer. Dan kun je niemand inhalen. Na drie ronden was het op het achterste rechte stuk mis, dan kun je niet vechten. Na de zesde ronde werd het minder en kon ik pushen, maar toen lag ik al op de twaalfde plaats. Ik denk toch dat we uiteindelijk nog een goede achtste plaats gehaald hebben.”

Het inhalen werd vervolgens bemoeilijkt door enkele Ducati’s die sneller waren op de rechte stukken. Er had wat dat betreft meer ingezeten als hij in de kopgroep mee had kunnen starten. “Ik denk dat ik aardig snel was, maar toen kwam ik klem te zitten achter de Ducati’s”, vervolgde hij. “De snelheid van de motor was geweldig, maar zij waren gewoon aan het blokken in de bochten. Ik deed m’n best en ben blij met hoe ik heb gereden, ook ben ik wel tevreden met de manier waarop ik met de problemen omgegaan ben. Ik ben teleurgesteld omdat we een heel mooi resultaat hadden kunnen hebben, dat hebben we weggegeven. [Mijn arm] was niet fantastisch, maar het was niet slecht. Het voelde niet alsof ik slecht presteerde aan het eind van de race, maar de rondetijden waren niet geweldig omdat ik opgehouden werd door de jongens op de raket.”

Met medewerking van Lewis Duncan