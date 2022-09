Fabio Quartararo genoot voor de race op de Twin Ring Motegi een voorsprong van tien punten op Francesco Bagnaia en zeventien op Aleix Espargaro. De Yamaha-rijder was zondag niet in staat om vooraan de strijd aan te gaan. Hij moest ook nog eens van de negende startplek komen.

Maar Bagnaia en Espargaro verging het nog minder goed. Bagnaia lag in de race vlak achter Quartararo en ging in de slotronde onderuit bij een overmoedige inhaalactie op de Fransman. Quartararo daarover: "Ik zag hem niet, maar ik hoorde hem crashen. Ik denk dat hij niet zo ver weg was." Espargaro kreeg voor de start technische problemen met zijn Aprilia, moest overstappen op zijn tweede motor en vanuit de pitstraat beginnen; hij werd slechts zestiende. Daardoor leidt Quartararo nu met achttien punten in het kampioenschap.

"Top-vijf was mogelijk"

Hoewel Quartararo blij is dat hij de schade in Japan heeft weten te beperken, laat de Yamaha-man ook weten dat hij het gevoel had dat hij de top-vijf had kunnen bereiken. Als hij maar had kunnen inhalen met de M1 op Motegi. "Met alle omstandigheden zou ik natuurlijk zeggen dat het beter is om acht punten te pakken, dan om acht punten te verliezen", aldus Quartararo. "In een ander opzicht is het frustrerend. Ik was niet in staat om met Jack [Miller, racewinnaar] te vechten. Hij was vandaag van een ander niveau. Maar met Marc [Marquez] en Miguel [Oliveira] was dit wel mogelijk. Maar ik kon helemaal niet inhalen. Ik zat vast achter anderen en reed op een totaal verschillende manier. Ik liep in bij sector twee en drie, maar in vier en één verloor ik veel. Heel frustrerend", aldus Quartararo die vlak achter Maverick Viñales en net voor Enea Bastianini over de finish kwam.

Volgens de titelverdediger hebben hij en het team ook een fout gemaakt door "één ding" voor de race te veranderen. Wat precies wilde Quartararo niet zeggen. "Het was niet de band, maar iets dat ons tempo wat lager maakte." Hij bekende wel dat ze bij Yamaha ook met het rubber niet helemaal goed hadden gehandeld, door de harde achterband dit weekend helemaal niet uit te proberen. Dit bleek volgens de regerend kampioen de band te zijn waarmee je de race kon winnen.