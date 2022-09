Francesco Bagnaia kende zondag een moeilijke race op Motegi. Problemen met de bandenspanning aan de voorkant van zijn Ducati belemmerden hem naar eigen zeggen om naar voren te komen. Bagnaia begon op de twaalfde startplaats aan de wedstrijd. In de slotfase ging het iets beter met de Italiaan. Hij had zich opgewerkt naar de negende plaats en bevond zich achter WK-leider Fabio Quartararo. 'Pecco' zat de Yamaha in de laatste ronde op de hielen, toen een inhaalpoging bij het remmen voor bocht 3 faliekant mislukte en eindigde in het grind.

Het betekende Bagnaia's vijfde uitvalbeurt van 2022. Ook kwam er een einde aan een indrukwekkende reeks van vijf podiumfinishes, waarvan vier overwinningen op rij. In het kampioenschap heeft Bagnaia nu achttien punten achterstand op Quartararo, die in Japan als achtste arriveerde. Zijn voorsprong op Aleix Espargaro bedraagt zeven punten; de Aprilia-rijder kwam na technische problemen in de opwarmronde niet verder dan P16.

"Ik denk altijd groot"

Volgens Bagnaia was het geen fout om hard te pushen, om zo slechts één punt meer te behalen dan zijn grote rivaal Quartararo. "Één punt kan het verschil maken, dus ik probeerde het. Maar ik was te ambitieus. Achter Fabio eindigen of wachten op een betere gelegenheid voor een veiligere inhaalactie, was zeker beter. Maar op dat moment, wanneer ik race, denk ik altijd groot. Mijn ambitie was om Fabio in te halen om daarna te proberen bij Maverick [Vinales] te komen. Het is het enige wat ik kan doen om te proberen het kampioenschap te winnen."

Bagnaia is opgelucht over het feit dat hij Quartararo niet onderuit kegelde. Het sarcastisch klappen in de grindbak na zijn crash was op hemzelf gericht, aldus de Ducatist. Of hij zijn aanpak moet veranderen om dit jaar dit titel te winnen? Bagnaia denkt van niet. "Dit weekend was vreemd door alles wat er gebeurd is," zei hij, doelend op de lastige weersomstandigheden. "Vanochtend [in de warm-up] was ik competitief, dus wat er tijdens de race gebeurde was een beetje vreemd. Maar we weten dat verder achterin starten moeilijk is voor je tempo. De volgende race zal ik proberen mijn werk te doen zoals altijd en proberen competitief te zijn. Ik zal niet agressiever zijn, dat hoeft niet. Ik moet gewoon doen wat ik deed in Aragon en Misano [races die hij won]: mijn tempo behouden, voluit gaan en punten pakken."