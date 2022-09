Aleix Espargaro stond voor de wedstrijd op de Twin Ring Motegi derde in de tussenstand van het MotoGP-kampioenschap met een achterstand van zeventien punten op kampioenschapsleider Fabio Quartararo van Yamaha en zeven op Ducati's Francesco Bagnaia. De Aprilia-coureur had zondag goede kaarten om het gat naar beide rivalen te dichten. Espargaro had zich als zesde gekwalificeerd. Quartararo en Bagnaia moesten zich als negende en twaalfde op gaan stellen.

Maar het ging al gelijk mis in de openingsronde. Met de handen op z'n helm en hoofdschuddend kwam Espargaro met de Aprilia weer naar binnen. Hij stapte over op zijn tweede machine, moest de race vanuit de pitstraat beginnen en sloot helemaal achteraan aan. Espargaro finishte nog als zestiende, maar dus buiten de punten. Na de race legde hij uit dat de problemen werden veroorzaakt door de 'eco'-mapping, die in voor de opwarmronde wordt geactiveerd om brandstof te besparen. Bij start moet de race-mapping weer actief zijn.

"Eco-mapping noemen we dat", aldus Espargaro. "Om brandstof te besparen gaat de motor dan niet harder dan 100 kilometer per uur en 5.000 rpm. Ik probeerde van alles in de opwarmronde, maar het werkte niet. Ik wisselde in de pits naar de tweede motor, maar die had een zachte achterband. Daar kan ik niet mee rijden. Ik wist het vanaf het begin dat niet ging. De voorkant was aan het pushen. Ik probeerde op de baan te blijven. Ik was ook erg nerveus en maakte veel fouten. Dus besloot ik om op de baan te blijven, wachtend op een rode vlag of wat dan ook. Maar die kwam er niet."

Zonder de malheur had hij kunnen winnen, daarvan is Espargaro overtuigd. "100%. Dit was het eerste weekend dat ik helemaal niet op de tweede motor heb gereden, vanwege de weersomstandigheden. De zachte band haat ik. In de laatste drie races heb ik hem nooit gebruikt. Zelfs in de kwalificatie had ik er last van. Ik reed vele ronden 1.46.0-tijden [in de race]. Met de mediumband op mijn andere motor had ik in de 1.45.5 kunnen rijden, op het niveau van Jack [Miller, racewinnaar]. Dus het is jammer."

Espargaro gelooft niet dat de triple-header en vermoeidheid meespelen bij de fout met de motorkaart. De trilogie begon vorige week in Aragon en volgende week moeten de MotoGP-coureurs alweer aantreden in Thailand. "Ik denk het niet", aldus Espargaro. "Ik ben moe, iedereen is moe. Maar het is ons werk. Dit was een fout die overal kan gebeuren. Het is een grote, grote fout en dit mag niet gebeuren. Maar we zijn menselijk. We zijn een team en we zullen proberen om de titel te winnen."

Espargaro blijft derde in het klassement. Hij heeft nu 25 punten achterstand op Quartararo, die achtste werd in de race. Bagnaia ging in de slotfase onderuit en verliet zo net als Espargaro met lege handen Motegi. De Aprilia-rijder baalt dat hij niet heeft weten te profiteren van de problemen bij zijn rivalen. "Ik heb een grote kans gemist. Als zij eerste en tweede waren geworden, was het erger geweest voor het kampioenschap. Maar ik ben vooral teleurgesteld omdat ik wist dat ik vandaag sneller was. Het is zeer moeilijk om sneller te zijn dan Pecco en Fabio, dus dit was zeer zeldzaam voor mij. Een verspilde kans."