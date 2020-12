Espargaro wil zichzelf testen ‘tegen de sterkste teamgenoot’

Espargaro boekte in het afgelopen MotoGP-seizoen een flinke doorbraak met KTM. Hij scoorde twee pole-positions en vijf podiums, maar slaagde er niet in te winnen. Wel wisten zijn merkgenoten twee overwinningen te pakken met de RC16, die pas sinds 2017 op de MotoGP-grid te vinden is. Al die tijd was Espargaro betrokken bij het project, maar nog voor de start van het afgelopen seizoen maakte hij bekend over te stappen naar Repsol Honda. Dat team heeft binnen Spanje een gigantisch aanzien en het was voor Espargaro daarom een meer dan logische keuze. Hij moet het bij dat team opnemen tegen Marc Marquez, die de MotoGP de afgelopen jaren domineerde tot hij in juli zwaar geblesseerd raakte tijdens de GP van Spanje. Hoewel het nog onzeker is wanneer Marquez weer volledig fit is, kijkt Espargaro uit naar de uitdaging die zijn nieuwe teamgenoot gaat vormen.

“Het gaat er niet om dat ik bang ben, het gaat om het ontdekken van een uitdaging”, reageerde Espargaro in gesprek met Motorsport.com op de vraag hoe groot deze uitdaging is voor een atleet. “Een professionele atleet wil zichzelf altijd verbeteren en wil zich altijd met de beste mensen testen. Dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière is een avontuur waar ik mezelf kan verbeteren en kan ontdekken wat ik kan en hoe snel ik echt ben. In het verleden hebben veel mensen mij, zo heb ik begrepen, onderschat omdat we geen goede resultaten scoorden met KTM. De KTM was aan het begin niet zo sterk en dat had ermee te maken dat het een nieuw project was. Maar ik wil zien hoe mensen mij beoordelen op een andere motor. Ik heb top-zes kunnen rijden bij Yamaha, nu bij KTM sta ik top-vijf in het kampioenschap en bij Honda wil ik hetzelfde doen. Het is aan mij om te bewijzen dat ik geen slechte rijder ben, ik wil laten zien dat ik me kan meten met de beste rijder ter wereld.”

Honda kende in 2020 geen best seizoen. Allereerst vanwege het uitvallen van Marquez, maar ook op technisch vlak was er in de eerste helft van het jaar flink wat aan te merken op het rijgedrag van de RC213V. In de tweede fase van het seizoen werden de prestaties beter en scoorde Alex Marquez twee podiums met de huidige versie van de Honda. Het feit dat Honda in de eerste fase van dit jaar niet competitief was, baarde Espargaro geen zorgen: “Ik heb me er geen moment druk over gemaakt, aan het begin van het KTM-project waren we in Qatar 3,5 seconden te langzaam. In vier jaar hebben we bewezen dat we een competitieve motor gebouwd hebben. Geloof me, aan het begin werkte helemaal niets en later werd het beter. Het was een hele moeilijke fiets aan het begin. Nu vochten we voor mooie resultaten en Honda heeft ook haar hoogte- en dieptepunten gehad in de afgelopen jaren, maar dat is altijd zo geweest. Het eerste jaar wordt misschien niet zo goed, maar het tweede jaar is de motor zeker goed. Dat hoort er nu eenmaal bij. KTM was heel slecht en nu zijn ze goed. Het kan gebeuren dat je op een dag van de motor stapt en dat je er niets van bakt, dat de machine niet zo goed is als iedereen verwacht. Honda heeft me niet alleen gekozen omdat ik snel ben, maar ook omdat ik bij KTM een groep mensen om me heen had waar ik goed mee kon werken. Ik gaf de juiste info om een goede motor te ontwikkelen, dat is ook onderdeel van mijn werk.”