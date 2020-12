Jarvis: Rossi blijft een belangrijk onderdeel voor Yamaha

Rossi nam in november afscheid van de Yamaha-hoofdmacht. In totaal reed hij vijftien seizoenen voor het team. In september tekende Rossi een eenjarig contract bij Petronas Yamaha SRT. Hij krijgt ondersteuning van de fabriek en heeft – als alle partijen zich daarin kunnen vinden – ook de mogelijkheid om in 2022 nog door te gaan. Jarvis stelt dat de situatie voor Rossi in grote lijnen hetzelfde blijft.

“Het is een significant moment voor ons en voor Valentino”, zei Jarvis. “Hij heeft vijftien jaar bij dit team gezeten en dat is uitzonderlijk. Hij deed het natuurlijk in twee stints van zeven en acht jaar. Het wordt een verandering, daar bestaat geen twijfel over. Het wordt zeker anders, maar aan de andere kant blijft het ook hetzelfde. Valentino krijgt volledige ondersteuning van de fabriek, de motor is hetzelfde. Alleen de kuip krijgt een andere kleur.”

Bij de ontwikkeling van de Yamaha M1 leunde men de afgelopen jaren al steeds verder naar Viñales, die enkele jaren geleden aangetrokken werd als de toekomst van het merk. In 2021 voegt Fabio Quartararo zich daarbij en zullen zij de ontwikkeling in grote lijnen gaan dragen. Voor het verzamelen data bijvoorbeeld: “Het is waar dat het fabrieksteam wat betreft de ontwikkeling de prioriteit heeft, maar Valentino blijft een heel belangrijk onderdeel voor het verzamelen van data. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk rijders op de baan hebt, onze engineers gebruiken de data van Fabio, Maverick en Valentino om de motor verder te ontwikkelen. Ook krijgen we interessante informatie van Franco [Morbidelli] op de 2019-fiets. Ik denk dat het niet een grote verandering wordt, het is zeker geen nadeel. Het zal onze werkwijze rond de ontwikkeling van de motor niet heel erg veranderen.”