Rossi: Yamaha luistert naar rijders maar gaat zijn eigen gang

Yamaha heeft een lastig jaar achter de rug in de MotoGP. Het merk wist weliswaar de meeste races overwinningen te pakken van alle fabrikanten, maar de problemen met de M1 waren evident. Het is tekenend dat Franco Morbidelli, goed voor drie van de zeven Yamaha-overwinningen, op de 2019-motor de best geklasseerde rijder in het kampioenschap was. De Braziliaanse Italiaan werd tweede in het WK, dertien punten achter kampioen Joan Mir maar wel vier plaatsen voor de beste 2020-editie van de M1. Die werd bestuurd door Maverick Viñales.

Viñales, Fabio Quartararo en Valentino Rossi waren regelmatig zeer kritisch over de M1 van 2020, vooral over het gebrek aan motorvermogen, problemen met de grip aan de achterkant en een gebrek aan consistentie van de ene naar de andere race. Toen Rossi, die vanaf 2021 uitkomt voor satellietteam Petronas SRT maar daar wel fabriekssteun blijft ontvangen, gevraagd werd of hij volgend seizoen betrokken blijft bij de ontwikkeling van M1, gaf hij toe dat hij niet zeker weet of hij in 2020 wel betrokken werd bij het verbeteren van de fiets. Ook scheen de Italiaan zijn licht op een belangrijk probleem met de Japanse engineers van Yamaha.

“Ik denk dat ik op dezelfde manier betrokken blijf als dit jaar. Er verandert dus niet veel”, zei Rossi. “We moeten kijken of ik dit jaar heel erg betrokken wordt, ik weet het nog niet. Eerlijk gezegd: het enige wat ik kan doen is mijn ervaring inzetten en proberen te zeggen wat ik denk dat we nodig hebben. Maar meestal hebben we ongeveer dezelfde problemen, dus ik denk dat er volgend jaar niet veel verandert. Ik denk dat de Japanse engineers luisteren naar wat de rijders zeggen, maar uiteindelijk doen ze wat ze willen. Ze hebben al in gedachten wat ze willen doen.”

Gedurende het seizoen hebben Viñales en Quartararo meermaals aangegeven dat de M1 uit 2019 de betere motor was in vergelijking met die van 2020, maar Rossi wilde dat niet uitspreken. Hij wijt het feit dat Morbidelli goed presteerde op die machine vooral aan de groei van zijn landgenoot. Rossi vormt in 2021 samen met Morbidelli het rijdersduo van SRT, waarbij de 41-jarige veteraan de nieuwste machine met fabriekssteun krijgt. Morbidelli moet het doen met de ‘A-spec’, ondanks dat hij de beste Yamaha-rijder was in 2020.”