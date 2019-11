Bijzonder podium voor Crutchlow: “Wist niet of ik weer zou racen”

De uit Coventry afkomstige coureur ging vorig jaar tijdens de tweede training onderuit in de Doohan-bocht en daarbij liep hij een verbrijzelde enkel op. Het duurde tot de eerste races van dit jaar voor Crutchlow weer fit genoeg was, bovendien verklaarde de coureur dat hij eerst twijfelde of hij ooit wel weer op niveau zou kunnen rijden. Precies een jaar later stelde Crutchlow een tweede plaats veilig op Phillip Island, waar hij op elf seconden achterstand van merkgenoot Marc Marquez eindigde. “Ik ben hier heel erg blij mee”, zei Crutchlow na afloop. “Het team heeft me een motor gegeven waarmee ik vandaag naar het podium kon. Ik had net niet genoeg om met de eerste twee mee te kunnen, maar we denken dat het kwam door de achterband die na vier of vijf ronden pushen helemaal kapot was."

Hij blikte bovendien terug op een roerig jaar, dat begon met de zware crash. “Het is een pittig jaar geweest om terug te komen van de blessure, ik heb de hele winter tijdens mijn revalidatie gedacht dat ik nooit weer zou rijden”, vertelde de anders zo koele Brit toch enigszins geëmotioneerd. “Nu sta ik hier op het podium. Het grappige is dat ik nog nooit echt nagedacht heb over een crash. Ik stapte weer op de motor en dan kon het me niet meer schelen. Maar deze crash heeft me een jaar achtervolgd, om eerlijk te zijn. Ik heb eerder tegen [m’n vrouw] Lucy gezegd dat ik bang was, dat ik me zorgen maakte en dat je nooit weet wat er gaat gebeuren. Ik heb er nog heel lang over nagedacht. Ik heb vandaag het tegendeel bewezen en het was mooi om dat hier te doen. Mijn arts, die de operatie vorig jaar uitgevoerd heeft, was hier. Hij heeft mijn carrière gered. Het hele LCR Honda-team verdient het dat we weer op het podium staan. We weten dat we geluk hebben gehad met de tweede plaats, Maverick had het verdiend om het podium te halen. Maar voor mij is het geweldig om op het podium te staan.”

Inhaalactie Marquez 'geen probleem'

In de openingsfase ging Crutchlow nog even aan de leiding, maar zodra Maverick Viñales aan de leiding reed werd het tempo dusdanig opgevoerd dat alleen Marc Marquez kon volgen. De wereldkampioen passeerde Crutchlow in Luky Heights, de twee maakten daar zelfs even contact. Crutchlow maalde er echter niet om. “Ik weet zeker dat hij zo nu en dan van mening verschilt met ons, maar ik heb hier geen probleem mee. Ik bleef op de motor zitten en dat was het belangrijkste. We zijn aan het racen met motoren. Soms is er contact, soms niet. We weten dat Marc deze moves zo nu en dan doet, ik liet niet veel ruimte. Ik weet niet waar hij het gaatje zag. Door het contact zat mijn handschoen los. Ik was een ronde bezig om ‘m weer goed te krijgen. Zoals ik zei, ik heb geen probleem met wat hij deed. Maverick en Marc reden fantastisch vandaag, ik voelde dat ik goed genoeg was om het podium te halen.”