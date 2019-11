Viñales en Marquez duelleren op de limiet op Phillip Island

Viñales kwam zondag in de tiende ronde aan de leiding en poogde weg te rijden. Marquez was er echter als de kippen bij door Cal Crutchlow te verschalken en Viñales bij te halen. De twee hielden elkaar in de tweede helft van de race in de greep. Een paar keer keek Marquez of hij de coureur op het rechte stuk in kon halen en al snel bleek dat dat Marquez met zijn tegenstander speelde en er bewust achter bleef hangen. Tot de laatste ronde en toen was het aan Viñales om met een antwoord te komen.

“Ik begon aan de laatste ronde op de kerb om te presteren dat hij me later in zou halen en dat ik misschien iets dieper in de eerste bocht kon remmen”, beschreef Viñales de situatie. “Hij haalde me al voor de finishlijn in, dus dat werkte niet… Maar ik had nog een plan. Ik wilde pushen in de derde sector en proberen hem in bocht 10 in te halen, dat is wat ik deed. Voor de crash had ik me al voorgenomen om zo weinig mogelijk te remmen en dan te zien hoever ik zou komen, maar de achterkant blokkeerde. Misschien maakte ik een fout, ik weet het niet. Daarna was het klaar. Het was voor mij een hele positieve race, ik was er ondanks de crash blij mee. Ik heb iedere ronde alles gegeven. De motor moet op bepaalde vlakken nog beter worden, maar vandaag was ik erg tevreden met hoe het ging.”

De overwinning op Phillip Island was een buitenkansje voor Marquez, die wist dat Viñales een beter tempo had. “We waren vandaag niet de snelste. Maverick was sneller, maar ik wilde wachten en wachten”, begon de wereldkampioen, die Repsol Honda eigenhandig in kansrijke positie voor het teamkampioenschap heeft gebracht. “Hij was het doelwit vandaag, ik wist dat hij zou komen. Toen hij me inhaalde zag ik dat hij meteen aan wilde vallen en een poging wilde doen om weg te rijden. Ik wist dat ik er gelijk bij moest zitten om bij te blijven. Daarbij deed ik een vrij heftige inhaalactie bij Cal, maar dat was mijn enige kans om erbij te blijven. Als Maverick in dat rondje een halve seconde gewonnen had, was het onmogelijk geweest hem nog bij te halen. Ik heb zijn slipstream gebruikt en heb gewacht tot ik een kans kreeg.”

Marquez verklaarde dat hij nog een tweede kans gehad zou hebben gehad als Viñales hem wel had ingehaald in bocht 10. “In de laatste ronde was het mijn plan hem in te halen op het rechte stuk. Daarna wilde ik de deur dichthouden, maar het begon ook te regenen”, zei Marquez. “Vooral in de bochten 3 en 6, het voelde heel raar. Ik probeerde steeds heel diep te remmen, de achterkant gleed heel erg omdat de band gaar was. Hij had mij al twee keer ingehaald in bocht 10, maar ik ging er zo diep mogelijk in. Ik wist niet dat hij gecrasht was, maar ik had nog wel een kans gekregen als hij me wel ingehaald had. Ik had hem ook op het rechte stuk voor de streep nog kunnen pakken.

Gevraagd wat er precies gebeurde bij zijn valpartij, zei Viñales: “Ik weet het niet, ik ging een versnelling naar beneden en ineens lag ik eraf. Ik weet niet precies wat er gebeurde, misschien had ik iets meer hellingshoek of zat ik te ver naar binnen. Ik weet het niet. Het is mijn fout, maar normaal crash ik niet op deze manier.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont