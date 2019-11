Rossi genoot van race: “Fijn weer eens vooraan te rijden”

Rossi nam brutaal de kop aan het begin van de race nadat hij een bijzonder goede start maakte. Vanaf daar ging de ervaren Italiaan enkele ronden aan de leiding, maar uiteindelijk viel hij terug. Toch genoot Rossi van zijn ronden aan de leiding op het iconische Phillip Island en was hij sterker dan dat het resultaat deed vermoeden.

“Ik maakte een geweldige start, dat was al een mooie manier om mijn 400ste Grand Prix-start te vieren”, begon Rossi. “Het resultaat was vanzelfsprekend niet heel best, maar Miller stond op het podium en daar zat ik niet ver achter. Ik kon op een betere manier rijden en was competitief ten opzichte van de vorige weekenden. We hebben nog wel wat nodig, we moeten sterker worden. De race op Phillip Island is altijd geweldig, het was een hard maar heel mooi gevecht.”

Rossi toonde veerkracht gedurende de race. Hij viel terug tot de zesde positie nadat Cal Crutchlow de leiding van hem overnam, maar keerde op een gegeven moment nog even terug op de vierde stek. Uiteindelijk bleef de coureur steken op de achtste plaats, iets wat volgens hem vooral te wijten was aan het feit dat hij kwetsbaar was op de rechte stukken.

“Iedere ronde verloor ik wel een positie op het rechte stuk”, vervolgde hij. “We zaten in een grote groep en als je dan niet kunt reageren, of tijdens de ronde weer in kunt halen, dan verlies je de volgende keer op het rechte stuk weer een positie. Ik was de langzaamste van de groep op het rechte stuk. Op bepaalde vlakken was ik helaas niet sterk genoeg om dat te compenseren. Uiteindelijk probeerde ik zo goed mogelijk te rijden en niets te verliezen ten opzichte van de motoren achter me.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont