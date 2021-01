Debutanten Marini en Bastianini rijden met 2019-versie van Ducati

Moto2-wereldkampioen Bastianini en runner-up Marini zijn de nieuwste aanwinsten voor Ducati, dat voor dit seizoen een flinke verjongingskuur krijgt. Met Marini en Bastianini heeft de renstal uit Bologna twee gewilde rijders uit de Moto2 aan de haak geslagen, Pramac Ducati wist voormalig KTM-talent Jorge Martin al te lokken. Waar Martin zijn debuut maakt op het nieuwste materiaal van Ducati, moeten Bastianini en Marini het doen met een 2019-versie van de Desmosedici.

De beide heren, die officieel onder Avintia Ducati vallen, komen ook uit voor een verschillende structuur. Marini krijgt begeleiding van VR46, het team van Marini’s halfbroer Valentino Rossi. Bastianini valt gewoon onder de vleugels van eigenaar Raul Romero en Ducati, die beide partijen hebben sinds vorig jaar een intensievere samenwerking. Het is naar alle verwachting het laatste jaar dat Romero met een eigen team actief is in de MotoGP, zo vertelde hij eerder aan Motorsporrt.com.

De machines van Marini en Bastianini zijn gelijk aan het materiaal waar Johann Zarco afgelopen seizoen een pole-position en een podiumplek mee behaalde. In totaal zet Ducati voor zes rijders materieel met fabrieksondersteuning in. Naast de GP19’s van Marini en Bastianini rijden Jack Miller en Pecco Bagnaia met het nieuwste materiaal voor de hoofdmacht. Bij Pramac Ducati hebben Martin en Zarco ook de beschikking over het nieuwste materiaal.

Veel zal er ten opzichte van afgelopen seizoen niet veranderen aan de machines. De MotoGP-fabrikanten hebben als gevolg van de coronacrisis met elkaar afgesproken een ontwikkelingsstop in te voeren. De krachtbronnen blijven hetzelfde voor komend seizoen, op gebied van elektronica en het chassis mag er wel gewerkt worden. Ducati werkt aan een verbetering van het huidige pakket, dit zou het verschil tussen de GP19 en GP20 nog iets groter kunnen maken.

De teampresentatie van het Ducati MotoGP-fabrieksteam staat gepland voor 9 februari.