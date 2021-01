Suzuki stelt voor 2021 geen vervanger van Brivio aan

Vorige week onthulde deze website dat Brivio zijn functie bij Suzuki neer zou gaan leggen om als CEO aan de slag te gaan bij Alpine F1. Suzuki maakte het vertrek van de Italiaan donderdag bekend, maar Alpine heeft de komst van de nieuwe man nog niet formeel aangekondigd. Voor Suzuki kwam het vertrek van Brivio als ‘een shock’ en er werd logischerwijs nagedacht over een vervanger. Over iets meer dan een maand gaat het eerste testwerk voor de MotoGP beginnen en Suzuki zou derhalve voor een race tegen de klok staan om een vervanger te vinden.

Diverse media suggereerden dat er een vervanger van buitenaf gehaald zou worden, maar Motorsport.com heeft begrepen dat dit nooit een realistisch scenario is geweest. Nu hebben bronnen binnen Suzuki laten weten dat er op korte termijn geen nieuwe teambaas binnengehaald zal worden. De huidige structuur van het management wordt aangepast zodat de rol van Brivio alsnog intern opgevangen kan worden. Daarmee wil men vooral zorgen voor continuïteit. De hoge heren van Suzuki zullen de verantwoordelijkheden van Brivio overnemen. Het lijkt erop dat dit vooral bij Suzuki-projectleider Shinichi Sahara en technisch directeur Ken Kawauchi komt te liggen.

Brivio werkte de afgelopen twintig jaar in het WK Superbikes en de MotoGP. Vanaf 2002 was hij voor het fabrieksteam van Yamaha actief als teammanager. In 2013 maakte hij de overstap naar Suzuki, waar hij aan de basis stond van de terugkeer van het merk. In 2016 won Suzuki vervolgens haar eerste GP sinds de terugkeer. Vorig jaar won Suzuki met Joan Mir haar eerste wereldtitel in twintig jaar. De regerend wereldkampioen MotoGP en zijn teamgenoot Alex Rins liggen ook voor de komende twee jaar vast bij het Japanse merk.

De eerste wintertest van het nieuwe MotoGP-seizoen zou van 19 tot en met 21 februari plaats moeten vinden in Maleisië, maar het doorgaan van de test staat op de tocht nadat de autoriteiten in dat land de noodtoestand afgeroepen hebben als gevolg van het coronavirus.