Gresini weer volledig bij bewustzijn: "Hij gaat stilaan vooruit"

De tweevoudig wereldkampioen 125cc werd kort voor kerst ziek van het coronavirus en werd opgenomen in het ziekenhuis van Imola. Zijn situatie verslechterde behoorlijk waarna hij overgebracht werd naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Bologna. Daar verbleef hij de afgelopen twee weken en werd hij in een kunstmatige coma gehouden. Eind vorige week werd Gresini rustig wakker gemaakt, maar hij lag op dat moment nog wel aan een ventilator om het zuurstofgehalte in zijn bloed op peil te houden. Waar de situatie vorige week nog kritiek was, maakte het team maandagavond bekend dat Gresini nu ‘volledig bij bewustzijn’ is en aan fysiotherapie is begonnen.

Men schreef in de verklaring: “We hebben klein maar positief nieuws over de toestand van Fausto Gresini, die de afgelopen twee weken verbleef in het Maggiore Carlo Alberto Pizzardi ziekenhuis van Bologna. De teambaas van Gresini, nu volledig bij bewustzijn, heeft gisteren deel kunnen nemen aan een videocall om de verjaardag van zijn dochter te vieren. Vandaag is zijn vrouw voor het eerst sinds 27 december bij hem langs geweest.”

Behandelend arts Nicola Cilloni voegde toe: “De klinische conditie van Fausto Gresini blijft fragiel, maar hij gaat vooruit. Hij is wakker en wil graag aan de slag. Hij wordt nog steeds ondersteund door een ademhalingsmachine, maar de fysiotherapie is reeds begonnen. Het bezoek van zijn vrouw Nadia, die hij met emoties onthaalde, heeft zijn motivatie om snel te herstellen zeker geholpen.”

Gresini is van alle besmettingen in de MotoGP-paddock het hardste getroffen. Eerder raakten ook Valentino Rossi, Jorge Martin en Iker Lecuona besmet, zij moesten daardoor races missen.