Waarom Suzuki intern naar opvolger Brivio moet zoeken

Het nieuws dat Brivio als de nieuwe CEO aan de slag gaat bij Alpine F1 kwam als donderslag bij heldere hemel. Zeker nadat Brivio iets meer dan anderhalve maand geleden de eerste wereldtitel in twintig jaar pakte voor Suzuki, samen met coureur Joan Mir natuurlijk. Het was een passende winnaar in een bizar seizoen. Door het coronavirus werd de kalender overhoopgegooid, moest er meermaals geracet worden op hetzelfde circuit en tot slot ontbrak de dominante factor van de afgelopen jaren: Marc Marquez. Desalniettemin sleept Mir een verdiende wereldtitel binnen, al lijkt het uitgesloten dat de omstandigheden komend seizoen weer hetzelfde zullen zijn. Naast de afwezigheid van Marquez speelde het kwakkelende Yamaha, het inconsistente Ducati en de onervarenheid van KTM het merk uit Hamamatsu in de kaart.

Brivio is de juiste man voor F1

Dat maakt het als iets makkelijker te begrijpen waarom Brivio, sinds de terugkeer van Suzuki in 2015 de drijvende kracht achter het project en de architect van het succes, een gigantische uitdaging in de Formule 1 zou accepteren. Zijn marktwaarde in de MotoGP vloog door het kampioenschap door het dak en hij zou met open armen welkom geheten worden als hij wel besluit terug te keren op het oude nest. Brivio staat bekend als een van de meest scherpzinnige figuren in de paddock. Hij overtuigde Valentino Rossi ervan om van Honda over te stappen naar Yamaha, legde Jorge Lorenzo vast voordat de jonge Spanjaard in 2006 de wereldtitel in de 250cc-klasse won en gebruikte al zijn ervaring en kennis om een efficiënte samenwerking tussen Europa en Japan op te zetten bij Suzuki. Al deze factoren zullen eraan bijdragen dat het vertrek van Brivio een gat achterlaat in Hamamatsu. Waar moet Suzuki beginnen bij het opstellen van een vacature om een vervanger voor Brivio te vinden?

“Het vertrek van Davide heeft een grote leegte achtergelaten, we voelen ons een beetje verweesd”, vertelde een bron binnen Suzuki aan Motorsport.com. “Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat hij dit project van begin af aan opgebouwd heeft, van het kopen van de eerste vrachtwagens tot alles wat daarna volgde. Dit is een speciale groep mensen omdat Davide ons een voor een binnengehaald heeft, niet alleen vanwege de professionele ervaring maar ook vanwege het karakter van alle individuele personen.”

Alex Rins tijdens de Grand Prix van Portugal

Duidelijk is dat de hoge heren van Suzuki voor een grote uitdaging staan die op de (middel)lange termijn grote invloed gaat hebben. De man die een vervanger voor Brivio moet vinden, of het nu intern gezocht wordt of dat er buiten de deur ‘geshopt’ wordt, is projectleider Shinichi Sahara. Het aloude gezegde ‘als het niet kapot is, repareer het dan niet’ kan ook hierop toegepast worden, zeker als Suzuki op dezelfde voet door wil gaan. Er ligt namelijk een goede fundering die succes opgeleverd heeft met jonge rijders, een duidelijke (risicoloze) strategie om de motor te verbeteren en de kans op fouten bij de ontwikkeling beperkt houden.

'Mensen zijn huiverig voor persoon van buiten het team'

Als we de uitspraken die Sahara deed in het persbericht rond Brivio’s vertrek mogen geloven, dan lijkt het erop dat Suzuki intern gaat zoeken naar een opvolger. “In 2021 wordt het nog belangrijker om het momentum vast te houden”, zei Sahara. “Nu proberen we een manier te vinden om het verlies van Davide op te vangen. Gelukkig zaten hij en ik meestal wel op dezelfde lijn, daardoor is het het niet moeilijk om dezelfde richting aan te houden.” Ook binnen Suzuki zit niet iedereen te springen om een nieuwe man van buiten het team. “Mensen zijn een beetje huiverig dat er iemand van buiten komt die het overneemt”, liet onze bron binnen het team weten. “Het is volgens mij het slimste om het werk te verdelen en door te gaan met de mensen die we nu hebben.”

Iemand vanbinnen de organisatie promoten zou het vertrouwen van de groep op een delicaat moment kunnen versterken, hoewel het vertrek van een sleutelfiguur als Brivio heel makkelijk kan zorgen voor een verstoorde balans. Duidelijk is dat Suzuki vorig seizoen profiteerde van de aanwezigheid van twee toprijders, maar vooral ook van een groep waarin de cohesie uitstekend was en waar geen divisies in de pitbox bestaan, zoals dat bij andere teams wel het geval is. Als een teammanager in tijden van crisis al moeite had om een budget bijeen te sprokkelen voor de MotoGP-operatie, dan zal dat voor de opvolger van Brivio nog lastiger worden. Een andere grote taak voor de nieuwe teammanager is dat hij een satellietteam op moet zetten, een project dat nog niet bevestigd is. En dan de rijders, Joan Mir en Alex Rins, die altijd dankbaar zijn geweest met het vertrouwen van het team. Het wederzijdse respect dat de beide rijders voor elkaar hadden op de baan, ondanks dat ze voor overwinningen en een kampioenschap vochten, is een schoolvoorbeeld van de harmonie binnen Suzuki. De nieuwe teammanager heeft de taak om dat koste wat kost te bewaken.