FIM publiceert officiële deelnemerslijst voor MotoGP-seizoen 2021

Het Aprilia Racing Team Gresini is op dit moment het enige team dat de line-up voor het nieuwe seizoen nog niet compleet heeft. Dat heeft te maken met de dopingschorsing van Andrea Iannone, die eerder deze maand verlengd werd tot de maximale duur van vier jaar. Het merk kreeg nul op het rekest bij Andrea Dovizioso en Cal Crutchlow, maar is er tot op heden nog niet in geslaagd om een coureur uit de Moto2 vast te leggen. Joe Roberts stond naar verluidt op pole-position voor het zitje naast Aleix Espargaro, maar de Amerikaan heeft nog niet getekend. Lorenzo Savadori, die de laatste races van dit seizoen voor zijn rekening nam bij Aprilia, staat daarom voorlopig opgesteld namens het team.

Eerder dit jaar deden geruchten de ronde dat KTM Tech 3 haar titelsponsor Red Bull zou verliezen. Dit nieuws lijkt bevestigd te worden door het feit dat het team nu als Tech 3 KTM Factory Racing op papier staat.

Nieuwe startnummers voor MotoGP-debutanten

De MotoGP telt in 2021 drie debutanten. Luca Marini, de halfbroer van Valentino Rossi, komt volgend seizoen uit voor Esponsorama Racing. Hij was in 2020 de nummer twee uit het Moto2-kampioenschap en kwam daar met zijn vertrouwde startnummer #10 aan de start. Dat nummer gebruikt hij volgend seizoen ook in de MotoGP. Voor de andere debutanten ligt dat anders. Moto2-wereldkampioen Enea Bastianini debuteert ook bij Esponsororama Racing, maar zijn vertrouwde startnummer #33 is al bezet door Brad Binder. De Italiaan gaat daarom voor #23. Bij Pramac Racing debuteert Jorge Martin op een Ducati GP20. De rappe Spanjaard, die in 2018 wereldkampioen werd in de Moto3, kan zijn vertrouwde #88 niet gebruiken door Miguel Oliveira. Martin kiest daarom voor het nummer #89.

Wereldkampioen Mir voorlopig met vertrouwd startnummer

Na het binnenhalen van zijn eerste wereldkampioenschap in de MotoGP staat Suzuki-coureur Joan Mir voor de keuze of hij in 2021 uit wil komen met het startnummer #1. De coureur heeft dat recht, maar verklaarde voor het weekend dat hij er nog geen besluit over heeft genomen. Daarom staat de Spanjaard voorlopig met zijn vertrouwde startnummer #36 op de deelnemerslijst van de FIM.

De andere verschuivingen op de MotoGP-grid zijn niet verrassend: Valentino Rossi staat ingeschreven bij Petronas Yamaha SRT. Pol Espargaro vertrekt naar Repsol Honda en vult daar de plek in van Alex Marquez, die op zijn beurt naar LCR Honda gaat. Jack Miller en Francesco Bagnaia staan ingeschreven bij het Ducati Team, Johann Zarco stapt van Avintia over naar Pramac. Bij KTM schuift tweevoudig GP-winnaar Miguel Oliveira door naar het fabrieksteam, Danilo Petrucci neemt de vacante plek van de Portugees in bij KTM Tech 3.

Officiële deelnemerslijst MotoGP-wereldkampioenschap 2021