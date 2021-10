Darryn Binder over MotoGP-debuut bij RNF: "Kon ik niet weigeren"

De jongeman uit Potchefstroom werd donderdag gepresenteerd bij het nieuwe RNF Racing, de opvolger van Petronas Yamaha SRT. Binder vormt volgend seizoen een rijdersduo met de ervaren Andrea Dovizioso, die vorige maand na een sabbatical terugkeerde om Yamaha uit de brand te helpen. Binder heeft een eenjarig contract getekend met een optie voor 2023, maar opvallender is dat hij de eerste coureur is sinds Jack Miller die rechtstreeks uit Moto3 naar de hoofdklasse promoveert.

Waar Miller met klinkende resultaten uit de klasse voor lichtgewichten promoveerde, heeft Binder een palmares dat een stuk minder indrukwekkend is. Zijn laatste overwinning dateert uit 2020, toen hij de Grand Prix van Catalonië op zijn naam schreef. Ondanks dat is Binder uiteraard dolgelukkig met zijn aanstaande promotie. “Het voelt een beetje onwerkelijk, het is alsof ik in een andere wereld terecht ben gekomen”, zei Binder donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. “Het is altijd een droom geweest om tot de MotoGP te geraken, niet iedereen krijgt zo’n kans en ik had het zeker niet verwacht om het rechtstreeks vanuit Moto3 te doen. Ik vind het fantastisch, het is een grote stap en ik moet veel leren. De blijdschap overheerst op dit moment, ik ben klaar om er hard voor te werken en dat begint met de wintertest in Jerez van volgende maand.”

Met Darryn en Brad Binder krijgt de MotoGP nog een broederstrijd na Rossi/Marini, de Espargaro’s en de Marquez-broers. De jongste van de twee stelt veel vragen om de voorbereiding te bespoedigen: “Het was een kans die ik niet kon laten liggen, ik hoefde niet lang na te denken. Het wordt zeker een grote stap en daarbij vraag ik ook de hulp van mijn broer. Ik stel hem veel vragen, ik probeer tijdens de winterstop in zijn voetsporen te treden. Ik wil op dezelfde manier trainen om mezelf klaar te stomen voor de grotere motor. Ik heb voor mijn gevoel te lang gereden in Moto3, ik ben vrij groot en heb zin om mezelf aan te passen aan een nieuwe motor. Het wordt een harde leerschool, maar ik kijk hier wel naar uit en ik hoop steeds sterker en sterker te worden.”