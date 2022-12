RNF: Darryn Binder slachtoffer geworden van overstap naar Aprilia

Petronas Yamaha SRT maakte begin dit jaar een doorstart als RNF Yamaha. De Japanse fabrikant wilde enkel eenjarige contracten sluiten met het team van teammanager Wilco Zeelenberg. En dus kwam het tot een scheiding. Vanaf volgend jaar rijdt RNF met het Italiaanse Aprilia, waardoor er binnen het team geen plek meer is voor Darryn Binder. De Zuid-Afrikaan is zodoende slachtoffer geworden van de switch naar Aprilia. Het afgelopen seizoen reed Binder op een oudere Yamaha M1, waarmee hij 24ste van de 26 scorende motorcoureurs werd.

RNF-teambaas Razlan Razali vertelt in een exclusief interview met zusteruitgave Autosport dat Binder zijn plek verloor aan vijfvoudig racewinnaar Miguel Oliveira en Raul Fernandez omdat de Zuid-Afrikaan rechtstreeks onder contract stond bij Yamaha. “Hoewel Darryn’s promotie naar MotoGP een klein gokje was, was het plan oorspronkelijk om hem voor een langer termijn aan ons te verbinden. We verwachtten niet dat hij de nieuwe Fabio [Quartararo] zou worden, dat is onmogelijk. We dachten dat hij in zich had wat nodig is binnen deze sport. Hij zat nog in zijn leerjaar en het plan was om hem langer de kans te geven, maar helaas was hij gecontracteerd door Yamaha. Als hij door onszelf was gecontracteerd, dan hadden we die overeenkomst gerespecteerd. Helaas is dat niet het geval, waardoor hij slachtoffer van deze situatie is geworden. Toch vind ik dat hij hele goede dingen heeft laten zien.” Razali zegt dat Blinder geen echte upgrades op zijn motor kreeg, omdat de motor “goed genoeg was voor een rookie”.

RNF heeft een turbulent eerste jaar achter de rug. Halverwege het debuutseizoen van het team stopte Andrea Dovizioso met racen. RNF’s titelsponsor WithU kondigde aan dat het in 2023 niet meer gaat samenwerken met het team. Daarentegen is het team wel een nieuwe verbintenis aangegaan met het cryptobedrijf CryptoDATA, dat bedrijf was dit jaar ook titelsponsor voor de Oostenrijkse Grand Prix.