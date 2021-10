Vier weken geleden konden de korte broeken en t-shirts nog gebruikt worden tijdens de Grand Prix van San Marino, maar dit weekend moet de winterkleding uit de kast op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Het is namelijk een stuk kouder en natter dan vorige maand. Dat gaat vrijwel zeker invloed hebben op het verloop van dit weekend en dat bleek direct op vrijdagochtend. Het was namelijk zeiknat bij aanvang van de eerste vrije training en dat bleef de rest van de sessie ook zo. MotoGP-coureurs konden dus weer de baan op met de regenbanden, hetgeen dit jaar al veel vaker voorgekomen is.

Wat overigens niet veranderde was dat de Ducati's sterk waren op het circuit van Misano. Vrijwel de gehele sessie stond een Ducatist aan de leiding en zo eindigde de sessie ook. Zarco verbeterde zich naar 1.42.374 en was daarmee bijna anderhalve seconde sneller dan de eerstvolgende coureur. Die plek was voor de winnaar van de Amerikaanse GP, Marc Marquez. Hij moest zich tevredenstellen met een 1.43.791, hij dook daarmee onder de tijd van Jack Miller en Jorge Martin. Franco Morbidelli was de beste Yamaha-rijder van het veld, hij deed het helemaal niet slecht met P5 terwijl de Yamaha niet bekendstaat als de beste machine in de regen.

Francesco Bagnaia was in de slotfase bezig aan een rappe ronde toen hij ten val kwam bij het insturen van de achtste bocht. Hij kon zich daardoor niet meer verbeteren en eindigde de sessie met een ritje op de scooter richting de paddock. De nummer twee in het MotoGP-klassement bleef ongedeerd bij de val. Hij bleef een drietal KTM-rijders voor: Miguel Oliveira eindigde als zevende voor Danilo Petrucci en Iker Lecuona. Joan Mir, de uittredend wereldkampioen van de MotoGP, maakte de top-tien compleet.

Waar Morbidelli tevreden was met de vijfde stek, kende klassementsleider Fabio Quartararo problemen in de natte training. Quartararo eindigde als achttiende op ruim drie seconden van Zarco. Hij eindigde daarmee ook nog op een aardige achterstand van Valentino Rossi, die een prima sessie kende. De 42-jarige Italiaan, die dit weekend zijn laatste thuisrace rijdt in de MotoGP, werd twaalfde.

De tweede vrije training begint vrijdagmiddag om 14.10 uur.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Emilia-Romagna