Van de rookies in 2022 leek alleen Marco Bezzecchi echt een seizoen te hebben waarin hij de klasse in de vingers kreeg. Als enige nieuwkomer scoorde hij een podium, het kampioenschap voor rookies had hij enkele races voor het eind al op zak. Fabio di Giannantonio scoorde in moeilijke omstandigheden een pole-position op Mugello, maar had het anderzijds ook moeilijk. En dan de Tech3-mannen Raul Fernandez en Remy Gardner, bij wie de teleurstelling en frustratie regelmatig van het gezicht te schrapen was. De vijfde rookie van het veld verloor zijn glimlach nooit. Darryn Binder was de grootste verrassing van het startveld in 2022. Het opstappen van Petronas als hoofdsponsor van het Sepang Racing Team zorgde ervoor dat de coureur, die een contract had voor dit seizoen, niet de geplande overstap naar Moto2 kon maken. In de MotoGP-formatie was wel een plek vrij voor de rijder die tot dan toe alleen met de 250cc-motoren in de Moto3-klasse gereden had.

Er kwam best wel wat kritiek op Binder, die tot dat moment nooit hoger dan de zevende plaats geëindigd was in het Moto3-kampioenschap en in die lichte klasse een twijfelachtige reputatie opgebouwd had. Maar dit jaar liet hij zich regelmatig zien. Hij scoorde twaalf WK-punten en kon regelmatig wedijveren met Franco Morbidelli, die twee seizoenen geleden nog de reservekampioen van de MotoGP was. Binder reed bovendien op een machine van twee jaar oud en Yamaha stond er dit seizoen toch al niet florissant op. De Zuid-Afrikaan scoorde op de natte baan van Mandalika zijn beste resultaat van het seizoen, hij werd tiende. Al vroeg dit jaar wist hij dat er in 2023 geen plek voor hem zou zijn, RNF verkaste naar Aprilia en kreeg twee nieuwe rijders. Maar Binder kijkt zonder wrok terug op zijn periode in de hoofdklasse.

“Het is helemaal niet bitter”, zegt Binder, wiens oudere broer Brad kopman is bij Red Bull KTM Factory Racing. “Ik ben dankbaar dat ik deze kans gekregen heb. Ik denk dat ik er het beste van gemaakt heb, maar ik had graag meer willen doen. Er zijn races waarvan ik kan zeggen dat het beter had gekund, dat ik niet alles goed gedaan heb. Uiteindelijk heb ik mijn best gedaan, dat weet ik en ik kan uit deze klasse vertrekken met het gevoel dat ik alles geprobeerd heb. In de paddock is er altijd iemand die je plek overneemt, zo werkt het. Ik ben blij met hoe het uitgepakt heeft, ik had het graag nog beter gedaan om te blijven. Zelfs als ik niet gebleven was, had ik het misschien beter kunnen doen. Maar ik ben blij met hoe het gegaan is.”

Tekst loopt door onder de foto

Darryn Binder vocht tijdens de Grand Prix van Indonesië een rechtstreeks duel uit met broer Brad. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

De complexiteit van de MotoGP mag niet onderschat worden, zo ondervond Binder dit seizoen aan den lijve. “Als het in Moto3 niet zo lekker gaat, stap je op de motor en moet je meters maken, je hoeft je geen zorgen te maken over iets anders. Hier moest ik duidelijk veel meer aandacht besteden aan allerlei zaken die om je heen plaatsvinden, zeker tijdens de sessies. Je kunt op die manier heel makkelijk in de fout gaan en dat zorgt er dan weer voor dat je de weg kwijtraakt. Ik denk dat ik gedurende het seizoen geleerd heb over de elektronica, maar ook dat het mij lukte hoe ik mijn problemen onder woorden moest brengen, wat ik voelde en hoe ik sneller kon. Natuurlijk had ik dit allemaal veel eerder willen leren, ik denk dat dat het proces had kunnen versnellen, maar zo is het nu eenmaal.”

"Aanpassen kost tijd en die tijd hadden we helaas niet"

De tiende plek in Indonesië was wat dat betreft een vroege uitschieter, Binder had nog veel te leren maar kreeg daarvoor geen tijd. “Het is een lang seizoen geweest met veel races. Gedurende het seizoen begreep ik de rol van elektronica steeds beter, dat heeft meer invloed dan de afstelling. Soms doe je een aanpassing in de set-up en voel je het niet als de elektronica niet goed is. Voor mij was het belangrijk om dat te kunnen onderscheiden, welke verandering voel ik door de afstelling en welke door de elektronica. Dat gebeurt niet snel, het kost veel tijd en helaas hadden we dat niet.”

Op zondagmiddag in Valencia was de glimlach van Binder enigszins verdwenen. Hij crashte in zijn laatste race na een zeer moeizaam weekend. “Het is echt een heel zwaar weekend geweest. Het hele weekend kon ik het goede gevoel met de motor niet vinden, ik ben vaak gevallen. Helaas moest ik aan de race beginnen zonder dat we het goede gevoel hadden, ik crashte bij het ingaan van de eerste bocht. Ik ben heel erg teleurgesteld dat we het weekend en het seizoen zo afgesloten hebben. Dit was mijn slechtste weekend van het seizoen. Het is klote dat het zo eindigt, maar het is niet anders.”

Na zijn grote stap van Moto3 naar MotoGP doet Binder komend seizoen een stapje terug. Hij stapt bij Intact GP op in de Moto2-klasse.