FIM kondigt veranderingen in juniorklassen aan na fatale ongevallen

De veiligheidscommissie van de FIM erkent dat de motorsport in de basis een gevaarlijke vorm van sport is, maar men wil zoveel mogelijk doen om jonge slachtoffers te voorkomen. Als gevolg van de fatale incidenten die dit jaar plaatsvonden, heeft de FIM maatregelen aangekondigd voor alle kampioenschappen die onder de eigen vlag vallen. “In de komende seizoenen zullen de deelnemersvelden in alle kampioenschappen een limiet krijgen”, laat het Permanent Bureau van de FIM in een verklaring weten. “Ook zal er voor elke klasse een minimumleeftijd ingesteld worden. Dit wordt ingevoerd en zal op den duur wereldwijd gaan gelden, de FIM wil ervoor zorgen dat ook de continentale en nationale federaties deze regels gaan opvolgen. Op die manier kunnen we op elk niveau van de sport een verschil maken.”

Het belangrijkste nieuwsfeit is dat de minimale leeftijd voor deelname in het Moto3- en Moto2-kampioenschap vanaf 2023 opgehoogd wordt naar achttien jaar. Momenteel kunnen rijders vanaf hun zestiende deelnemen aan de GP’s. Voor 2023 zal er een overgangsjaar ingesteld worden voor coureurs die op dat moment hun achttiende verjaardag nog niet gevierd hebben.

Ook in het voorportaal van de GP's worden maatregelen genomen. Rijders moeten vijftien jaar zijn voordat ze mee kunnen doen aan de Red Bull Rookies Cup, een van de toonaangevende kampioenschappen. In het junior-WK moeten coureurs de minimale leeftijd hebben van zestien jaar. Ook in het voorprogramma van het WK Superbikes worden dergelijke maatregelen ingevoerd. De minimale leeftijd voor het WK Supersport 300 gaat ook van vijftien naar zestien jaar.

Ook zullen de deelnemersvelden in de verschillende klassen kleiner worden en zijn op initiatief van de FIM inmiddels de eerste gesprekken gevoerd om de bescherming van coureurs verder te verbeteren. Met de huidige pakken zijn coureurs vooral kwetsbaar rond de borst en nek. De airbags zijn al de norm in de meeste kampioenschappen, maar worden vanaf 2022 verplicht in alle FIM-kampioenschappen. De FIM wil tot slot ook naar de manier van communicatie kijken om aanrijdingen met gecrashte coureurs in de toekomst te voorkomen.

De motorsportwereld heeft dit seizoen drie dodelijke ongevallen moeten betreuren. Jason Dupasquier kwam om het leven na een crash in de Moto3-kwalificatie op Mugello, na een valpartij in het FIM CEV Repsol-kampioenschap op het circuit van Aragon liet Hugo Millan het leven. In september kwam daar het ongeluk van Dean Berta Viñales bij op het circuit van Jerez. De 15-jarige Spanjaard reed in het WK Supersport 300.

