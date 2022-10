Cal Crutchlow blesseerde twee weken geleden zijn rechterenkel bij een nare crash tijdens de tweede training voor de MotoGP in Thailand. Hoewel de controle na de val uitwees dat er geen botten waren gebroken, heeft de Brit wel veel pijn. Dit is dan ook de reden dat Crutchlow eerder deze week een bezoekje bracht aan het Alfred Hospital in Melbourne voor verdere scans. De chirurg die Crutchlow eerder opereerde nadat hij in 2018 zijn rechterenkel brak op Phillip Island was niet aanwezig, maar ander personeel kon bevestigen dat de crash in Thailand geen verdere schade had aangericht.

"Ik heb gister een bezoekje gebracht aan de arts", zegt Crutchlow. "Ik heb in Melbourne een aantal röntgenfoto's laten maken, puur ter controle. We denken dat de kneuzing de weke delen en zenuw heeft ontstoken. Als ik op sommige plekken in mijn voet druk heb ik behoorlijk wat pijn. Het is nog behoorlijk gekneusd. Ik heb vorige week ruim twintig uur op de fiets gezeten, het is niet zo dat ik niets kan doen, maar het is pijnlijk. In Thailand was het eerst nog wel prima, maar daarna werd het pijnlijk. Het doet vooral zeer als ik het op een bepaalde manier beweeg. Er is niets ernstig beschadigd. Ik was eerst bang dat er een plaat verschoven was, maar gelukkig is het in orde."

Crutchlow weet wel dat zijn fitheid pas echt getest wordt tijdens de Grand Prix van Australië, die voor het eerst sinds 2019 weer op de MotoGP-kalender staat. "We gaan het wel zien wanneer de motor trilt bij een snelheid van ongeveer 320 kilometer per uur", vervolgt hij. "Adrenaline is wel de beste remedie." De MotoGP-coureur kreeg in ieder geval een weekje vrij om de boel te laten rusten omdat een geplande Yamaha-test niet doorging. "Er stond iets op de planning, maar die test ging niet door. Het was fijn om een week vrij te hebben. Ik zou acht weken achter elkaar rijden, nu zijn het er zeven."