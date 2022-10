Marquez over Honda-machine: "Brengt me in de war"

De zesvoudig wereldkampioen MotoGP doet dit weekend in Australië mee aan zijn vierde race sinds zijn comeback. Bij de afgelopen races in Japan en Thailand werd hij vierde en vijfde. In de vier races dat hij meedeed, scoorde hij meer punten dan dat Honda deed in de zes races waarin hij weg was vanwege een vierde grote operatie aan zijn rechterarm.

In 2019 kwam de MotoGP voor het laatst op het circuit van Phillip Island. Toen won Marc Marquez de wedstrijd. Het feit dat het circuit tegen de klok in gaat, doet veel mensen geloven dat Marquez dit weekend weer voor de overwinning kan gaan. De Spanjaard gaat hier zelf niet in mee, en geeft aan dat Honda het waarschijnlijk lastig gaat krijgen op het circuit, omdat de motor moeite heeft met sturen. Wel geeft hij toe dat de vorm van de RC213V verwarrend is. “De nieuwe Honda van 2022, is een Honda die me een beetje in de war brengt omdat ik soms verwacht dat we het moeilijk krijgen, maar we het dan ineens beter doen”, vertelt Marquez op donderdag in Australië.

“Theoretisch gezien zullen we het hier lastig hebben, maar aan de andere kant is het een van mijn favoriete banen. Dus we zullen het zien. We starten met een positieve mentaliteit en gedurende het weekend zullen we begrijpen waar we staan. Het is waar dat het een weekend is waarin ik dingen moet proberen voor de toekomst. Dat beïnvloedt je weekend. Maar het is de tijd om dit te doen.”

Conditie van schouder

Bij de Grand Prix van Thailand kon Marquez voor de eerste keer vanaf de eerste vrije training alles geven met zijn lichaam. Wel gaf hij achteraf toe dat hij het op zondag wel zwaar had. Ondanks dat verandert zijn aanpak voor dit weekend niet, omdat het ‘de manier van verbeteren’ is van de conditie van zijn rechte schouder. “Als ik me goed voel met de motor, zal ik dit weekend aanvliegen met dezelfde strategie als in Thailand. Dat is denk ik de manier om te verbeteren. Dan zie ik op zondag of ik oké ben. In Thailand was ik bijvoorbeeld kapot toen ik opstond op zondag. Maar gelukkig was het een natte race. Toen was er geen limiet aan mijn conditie en kon ik rijden hoe ik wilde. Ik heb afgelopen week nieuwe energie gekregen. Het was belangrijk om rust te nemen en nu voel ik me oké. Ik zal het dus op een goede manier aanvliegen. Dan gaan we het zien omdat je soms te snel wil rijden, maar je het niet kan omdat je het gevoel met de motor niet hebt.”